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Трещины в фундаменте: от чего появляются и как их устранить?

16:25 17.04.2020
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Нередко строители допускают ошибки при возведении фундамента.

Одни используют материалы низкого качества, другие не позволяют набрать марочную прочность бетону. Такая экономия может привести к трещинам в фундаменте, которые могут проявится не сразу. Если своевременно не заметить дефект и не заняться ремонтом, то постройка может просто разрушиться.

Трещины могут появляться по разным причинам. При строительстве обязательно нужно учитывать тип почвы. Например, ленточный фундамент нельзя строить на пучинистых почвах и там, где есть высокий уровень грунтовых вод. Многие просто не учитывают этого. Другая проблема может быть связана с отсутствие отмостки. Вокруг дома необходимо делать бетонированные дорожки. Они нужны не в эстетических целях, а для того чтобы защитить основание от излишней влаги. С крыши капает вода. Она собирается у основания дома и со нарушает устойчивое положение. Многие ошибки совершаются в процессе проектирования или просто забывают об учете состояния почвы.

Если вы заметили дефекты, то поможет ремонт трещин стен и фундамента. Но перед этим обязательно нужно заручиться консультацией инженера, проверить состояние почвы. Специалист после проведения анализа состояния фундамента может оценить причину и принять решение об ее устранении.

Проблему можно решить 2 способами:

  • Традиционный. Подразумевает земляные работы: выкапывание части фундамента, новую заливку бетонной смеси. Однако, этот способ используется редко, так как сам процесс отнимает много времени. На это уходят недели, а то и месяцы работы. Вокруг будет грязь, шум, беспорядок, придется освободить часть площади под стройплощадку.

  • Современный. Подразумевает использование метода инъекции смол. Данный способ можно сравнить с хирургическим вмешательством. Смолы вводятся в ремонтируемые зоны через маленькие отверстия. Вещество расширяется и заполняет собой полости. Этот способ проверенный временем и соответствует строительным нормам.

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