Трещины в фундаменте: от чего появляются и как их устранить?

Одни используют материалы низкого качества, другие не позволяют набрать марочную прочность бетону. Такая экономия может привести к трещинам в фундаменте, которые могут проявится не сразу. Если своевременно не заметить дефект и не заняться ремонтом, то постройка может просто разрушиться.

Трещины могут появляться по разным причинам. При строительстве обязательно нужно учитывать тип почвы. Например, ленточный фундамент нельзя строить на пучинистых почвах и там, где есть высокий уровень грунтовых вод. Многие просто не учитывают этого. Другая проблема может быть связана с отсутствие отмостки. Вокруг дома необходимо делать бетонированные дорожки. Они нужны не в эстетических целях, а для того чтобы защитить основание от излишней влаги. С крыши капает вода. Она собирается у основания дома и со нарушает устойчивое положение. Многие ошибки совершаются в процессе проектирования или просто забывают об учете состояния почвы.

Если вы заметили дефекты, то поможет ремонт трещин стен и фундамента. Но перед этим обязательно нужно заручиться консультацией инженера, проверить состояние почвы. Специалист после проведения анализа состояния фундамента может оценить причину и принять решение об ее устранении.

Проблему можно решить 2 способами: