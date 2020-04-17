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Как найти хорошего репетитора английского

16:27 17.04.2020
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Многие сегодня хотят учить английский.

Как найти хорошего репетитора английского

Он нужен для повышения конкурентоспособности на рынке, новых перспектив, путешествий, отдельных проектов, личного роста и не только. Часто без поддержки репетитора не обойтись. Важно понимать, что ученик будет впитывать те знания, которые ему будут давать, поэтому необходимо внимательно отнестись к выбору базы, или преподавателя.

Учитель английского по Скайпу — это популярная услуга. Указанный метод обучения можно назвать наиболее доступным и эффективным. Однако как же найти хорошего специалиста среди множества других, чтобы не потратить время и деньги впустую.

На что обращать внимание при выборе репетитора?

В процессе выбора репетитора стоит обращать внимание на следующие моменты:

Регалии специалиста. Большой плюс, ели у него есть сертификаты или дипломы, опыт работы в иностранной компании или проживания за пределами страны. Диплом лингвиста без должного развития не имеет глобальной ценности. Тем более если он получен давно;

Опыт работы преподавателям. Опытный педагог с большей вероятностью сможет найти подход к ученику и подобрать такую методику, которая окажется максимально эффективной в конкретной ситуации;

Профессионализм и честность. Хороший педагог всегда будет заинтересован в сотрудничестве и не оставит ни один вопрос без ответа. Если из его уст звучит фраза «не знаю», то стоит задуматься на предмет квалификации специалиста.

Программа и специализация

Эти важные моменты стоит выделить отдельно. Необходимо определиться с потребностью и только потом инициировать поиски. Иногда важна специфика, к примеру, технический или деловой английский. Кроме того, необходимо отталкиваться от имеющейся базы знаний, которую прежде нужно выявить и проверить.

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