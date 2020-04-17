ЕГЭ и ГИА в 2020 году в Бердске и России пройдёт по единому расписанию в очной форме

Проведение Всероссийских проверочных работ будет перенесено с конца этого учебного года на осень.

Получившие «двойки» и не явившиеся на собеседование по уважительной причине пройдут повторное испытание

Проведение Всероссийских проверочных работ будет перенесено с конца этого учебного года на осень. Об этом Министр просвещения Сергей Кравцов заявил сегодня в ходе брифинга, посвящённого изменениям в вопросах оценки качества общего образования в 2019/20 учебном году.

ЕГЭ

В ходе брифинга в Доме Правительства России, посвящённого изменениям в вопросах оценки качества общего образования в 2019/20 учебном году, Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о порядке проведения ЕГЭ и ОГЭ в этом году.



«ЕГЭ в 2020 году пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения экзаменов не меняется, будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. На экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции», – информировал Министр.

Сергей Кравцов напомнил, что сроки проведения ЕГЭ в этом году перенесены, планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Проект нового расписания размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, эти сроки могут быть изменены.

ГИА для 9 классов

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов будет проходить только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору в этом году не нужно. Каждый регион проведёт аттестацию в собственные сроки в обозначенный период с 8 июня по 31 июля.

По словам Министра, регионам также даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации в 9-х классах в зависимости от результатов, которые покажут школьники, – она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.



Рособрнадзор совместно с Министерством просвещения Российской Федерации разработал проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов (ГИА-9). Ранее сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) были перенесены в связи с эпидемиологической обстановкой.В соответствии с новым расписанием в 2020 году основной период ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9-х классов пройдёт с 8 июня по 31 июля. Основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода могут определяться каждым регионом самостоятельно.

Основной государственный экзамен по предметам по выбору в этом году проводиться не будет.

При неудовлетворительных результатах ОГЭ и ГВЭ можно будет пересдать в дополнительный период в сентябре: 4 сентября – по русскому языку, 7 сентября – по математике. Также определены резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период.

В регионах работают горячие линии для учителей и родителей по любым вопросам организации образовательного процесса, федеральная горячая линия Министерства просвещения работает в круглосуточном режиме: +8 (800) 200-91-85. Вся информация также доступна и регулярно обновляется в специализированном разделе на главной странице официального сайта Министерства просвещения.