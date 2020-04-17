Заявление на пособие в 5000 рублей детям до 3 лет подали 76 родителей в ПФР Бердска. Двоим отказали. Читай почему

Специалисты ПФР обрабатывают заявление родителей до позднего вечера. Чтобы подтвердить подлинность сведений о детях, пенсионный фонд делает запросы в ЗАГС и органы опеки. Деньги придут на карты родителей после 20 апреля.

Пособие выплатят не из средств материнского капитала

С нетерпением ждут новой выплаты в 5000 рублей от президента России Владимира Путина родители Бердска и России. Сегодня, 17 апреля, руководитель отделения ПФР Бердска Елена Чуль рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что первые транши выплаты могут начаться только со следующей недели. Напомним, выплату предполагается начислять в течение трех месяцев — апреле, мае и июне.

Сегодня же специалисты ПФР Бердска проводят обработку поступивших заявлений от матерей и отцов Бердска с детьми до трех лет и правом на материнский капитал.

Стоит отметить, что новую выплату получат семьи с детьми, чей возраст не превышает три года. Все же некоторые родители решили перестраховаться и подали заявление на такую выплату. Около 50% заявлений уже обработаны. По двум специалисты пенсионного фонда вынесли отрицательное решение — деткам уже больше 3-х лет.

— Мы начали отрабатывать списки заявлений, но они каждый день обновляются. Нам пришли заявления из Москвы, которые мамочки подавали до 15 апреля. Их сегодня 76 штук. Из них два было отказа. Это те, у которых ребятишки старше 3-х лет, — рассказала Елена Чуль «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 апреля.

Важно сказать, что заявление на новую выплату могут подать только владельцы материнского капитала. Если заявление подано через личный кабинет сайта ПФР или портал госуслуг отца, а сертификат на материнский капитал выписан на маму, то специалисты примут отрицательное решение по начислению пособия. Это правило касается и сведений о расчетном счете. Он должен совпадать с данными владельца материнского капитала.

Кроме того, заполнять все разделы заявления нужно очень внимательно. Если будет ошибка хоть в одной цифре или букве, на банковский счет родителей не поступят деньги. Впрочем, специалисты ПФР сообщают о недочетах в заявлении семьям по телефону, указанном в нем.

В Новосибирской области на сегодняшний день заявление на новую выплату подали около 20 000 семей.

— Мы работаем допоздна, отрабатываем все заявления. В электронном виде мы делаем запрос в ЗАГС и службу опеки, проверяем все сведения указанные в заявлении. Факт рождения ребенка и не лишен ли заявитель родительских прав. Эта информация поступает к нам достаточно оперативно, буквально за день, — отметила Елена Николаевна.

Первый транш денег на пособия жителям Новосибирской области уже поступил в регион. Но специалисты ПФР лишь проверяют заявления родителей на подлинность данных, а реестры будущих получателей выплаты направляют в региональный Центр выплаты региона.

По оценке Елены Чуль, сроки выплаты сжаты, поэтому сотрудники ПФР оперативно обрабатывают все поступившие заявления и составляют реестры на начисление денег. Каждый день бердский отдел ПФР отчитывается перед руководством управления пенсионного фонда Новосибирской области сколько заявлений поступило, сколько из них обработано, на какие семьи документы полностью готовы.

— Выплаты еще не было. Еще вчера вечером мы отработали 50% заявлений. Их мы отправили на начисление нового пособия. Если по каким-то причинам мамочка не обратилась в апреле, то выплату начислят сразу за три месяца. При этом повторно писать заявление на выплату не нужно. Эта выплата осуществляется из дополнительного финансирования, а не за счет материнского капитала, — объяснила Елена Чуль.

При этом Елена Николаевна отметила, что на сотрудников бердского отдела ПФР легла большая нагрузка. Но по ее словам, сотрудники ПФР «со всем справятся».

Очевидно, первые выплаты стартуют с 20 апреля. В правилах выплаты нового пособия четко сказано: на обработку заявления дается 5 дней, а после этого еще три дня, чтобы деньги поступили на счет родителей.