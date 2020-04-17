По 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных от Путина: когда начнут платить в Бердске, Новосибирске, России?

Деньги и инструкции о выплатах пока не дошли до регионов. 3000 рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев будут прибавлять к пособию по безработице.

Двери Центра занятости населения Бердска закрыты для посетителей. Специалисты работают с безработными дистанционно

Владимир Путин, обращаясь к нации 8 апреля, заявил об особых мерах поддержки семей с детьми, где родители оказались временно безработными. Им помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, президент предложил ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Впрочем, до регионов, в том числе Бердска инструкции и деньги пока не дошли, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».

Минтруд подготовил проект постановления, позволяющий назначать максимальное пособие по безработице в размере 12 130 рублей на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для граждан, которые обратились в органы занятости с 1 марта 2020 года, вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы. Безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, в этот период будет назначаться повышенное пособие из расчета по 3000 рублей на каждого ребенка.

— Максимальный размер пособия по безработице будет назначаться гражданам автоматически на 11-й день после обращения, если к этому моменту заявитель не нашел подходящую вакансию. Если в семье безработного есть несовершеннолетние, то пособие будет назначено в увеличенном размере. Доплата составит по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего, — пояснил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В Центре занятости населения Бердска сейчас идет активная регистрация безработных в режиме онлайн. Но ЦЗН пока не выплачивает заявленные президентом суммы — бердские безработные получают пособие пока по старой схеме, в зависимости от предыдущей зарплаты. Выплаты на детей в размере 3000 рублей стоящие на учете по безработице в Бердске еще не получают, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 апреля, директор Центра занятости Елена Дмитриева.

— Платим пока по старой схеме. С той разницей, что вырос максимальный размер пособия (до 14 556 рублей с учетом районного коэффициента). Как только придут деньги, мы обязательно сообщим, люди сразу узнают, — констатировала Елена Борисовна.