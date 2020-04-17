Слабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Симптомы коронавируса назвала главный врач Бердска

Какие симптомы говорят о начале опасного заболевания COVID-19? Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Напомним, Алла Николаевна также рассказала, как протекает легкая форма коронавируса и как при ней лечатся дома. Что делать близким, как жить одной квартире. Напомним, первый случай COVID-19 зафиксирован в Бердске. Девушка 29 лет прилетела из Сочи. В Новосибирской области 76 зараженный, два умерли. 7 человек за пределы региона не выезжали.

Какие первые признаки коронавируса?

— Новый коронавирус попадает в организм через слизистые, впрочем, как и все другие респираторные вирусы, включая грипп. По данным ВОЗ чаще всего заболевание начинается со слабости и недомогания, повышения температуры и сухого кашля. У некоторых людей могут отмечаться боли и ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Чаще всего, эти симптомы развиваются постепенно и проявляются довольно слабо, — рассказала Дробинская 17 апреля.

Как болеют COVID-19?

— До 80% случаев заболевания протекают легко, сопровождаясь лишь легким недомоганием и невысокой температурой. У некоторых инфицированных людей вообще не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. Эти симптомы могут очень напоминать простуду или грипп и проявиться в течение 2-14 дней после контакта с источником заражения. Тяжесть заболевания у разных людей может варьироваться от слабо выраженных до тяжелых симптомов. В отличие от многих других респираторных вирусов, коронавирус чаще атакует нижние дыхательные пути — бронхи и легкие, вызывая пневмонию и дыхательную недостаточность, которая и является причиной смерти у пациентов из группы риска (пожилой возраст, хронические сопутствующие заболевания). Поэтому при усугублении картины может усилится кашель, появится боль в грудной клетке при дыхании, одышка. Такие симптомы могут быть признаками развития пневмонии и должны насторожить — обязательно обращайтесь за медицинской помощью, — уточнила главврач.