17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа

19:49 17.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
1 0

Громкоговоритель призывает не покидать дома. Горожане спокойно прогуливаются по городу.

Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа
Горожане отдыхают на лавочках и прогуливаются по делам
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа

Слабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяКоронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 летЕщё 709 новостей

17 апреля из громкоговорителя на площади Горького Бердска предупреждают:
— Во избежании распространения коронавирусной инфекции рекомендуем не покидать свои дома. Людям старшего возраста рекомендуем воздержаться от поездок на дачу на общественном транспорте.

Между тем, бердчане отдыхают на лавочках и прогуливаются, возможно, по делам. Мамы с колясками, дети на самокатах и роликах. Чем теплее становится на улице, тем больше горожан выбираются на улицы Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», двоих нарушителей режима самоизоляции наказал суд.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 30 000 человек. Впервые за сутки зафиксировано более 4000 случаев заражения. Не осталось ни одного региона, где не было бы заболевших.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 10 утра 16 апреля в регионе за сутки зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Остается один подтвержденный случай коронавируса в Бердске.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа
Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа
Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто выходите на улицу?

Boeing 777-300ER, 17 апреля 2020 20:11
Да, часто. И буду выходить, когда вздумается. Я не осуждённый, чтобы дома сидеть. Любые ограничения на свободу передвижения законны только при введении режима ЧС. Остальное самоуправство власти, чтобы никому ничего не платить и не помогать. Больше обсуждать нечего.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПо 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных от Путина: когда начнут платить в Бердске, Новосибирске, России?
20:44 17-04-2020
По 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных от Путина: когда начнут платить в Бердске, Новосибирске, России?
Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
20:35 17-04-2020
Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
20:23 17-04-2020
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
БердскСлабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
20:16 17-04-2020
Слабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет 1
20:10 17-04-2020
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК "Кристалл" из Бердска Николая Старченко на двое суток 1
19:58 17-04-2020
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК
БердскЗаполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа 1
19:49 17-04-2020
Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
19:39 17-04-2020
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
19:24 17-04-2020
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
БердскСексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
19:14 17-04-2020
Сексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг