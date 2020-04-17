Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа

Горожане отдыхают на лавочках и прогуливаются по делам

17 апреля из громкоговорителя на площади Горького Бердска предупреждают:

— Во избежании распространения коронавирусной инфекции рекомендуем не покидать свои дома. Людям старшего возраста рекомендуем воздержаться от поездок на дачу на общественном транспорте.

Между тем, бердчане отдыхают на лавочках и прогуливаются, возможно, по делам. Мамы с колясками, дети на самокатах и роликах. Чем теплее становится на улице, тем больше горожан выбираются на улицы Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», двоих нарушителей режима самоизоляции наказал суд.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 30 000 человек. Впервые за сутки зафиксировано более 4000 случаев заражения. Не осталось ни одного региона, где не было бы заболевших.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 10 утра 16 апреля в регионе за сутки зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Остается один подтвержденный случай коронавируса в Бердске.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Автор видео Елена Белоусова