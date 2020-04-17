Выдавать водительские права и регистрировать транспорт до 30 апреля только через портал Госуслуг будет ГИБДД Новосибирской области и Бердска

Из-за дополнительных мер по предупреждению распространения коронавируса региональные отделы МВД прекратили личный прием граждан до конца месяца, в том числе бердский горотдел полиции.

Полицейские несут службу с соблюдением правил безопасности по коронавирусу

Информацию о новом формате предоставления государственных услуг, оказываемых ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщили 17 апреля в полицейском ведомстве.

— В связи с принятием дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ГУ МВД России по Новосибирской области сообщает о временном приостановлении личного приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел региона, до 30 апреля 2020 года, — сообщили в региональном управлении МВД.

По линии ГИБДД государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов на право управления транспортных средств и выдаче водительских удостоверений осуществляется только по заявлениям, поданным через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/).