17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Закроет ли поездки по Новосибирской области губернатор Травников? Ситуация с COVID-19 пока не критическая

18:33 17.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Пока перемещение по региону не ограничивают. Андрей Травников предлагает увезти пожилых родственников на дачу личным транспортом, чтобы они не пользовались автобусам и электричками, рискуя заразиться коронавирусом.

Закроет ли поездки по Новосибирской области губернатор Травников? Ситуация с COVID 19 пока не критическая
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал не ездить на дачи общественным транспортом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Закроет ли поездки по Новосибирской области губернатор Травников? Ситуация с COVID 19 пока не критическая

Слабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяКоронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 летЕщё 709 новостей

Андрей Травников заявил, что пока власти не планируют запрещать перемещения по региону, поскольку ситуация с коронавирусом не дошла до критической. Однако начало дачного сезона может увеличить риски, сообщил в пятницу оперативный штаб.

«Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего региона, особенно к пожилым людям, к их детям: проявите сознательность, ответственность и разумность при принятии решения об открытии дачного сезона. Старайтесь не пользоваться общественным транспортом и не посещать дачу в режиме «в пятницу — уехали, в воскресенье — приехали».

Если есть необходимость приступить к сезонным работам, постарайтесь увезти своих пожилых родственников на дачу на личном транспорте. Пусть они там спокойно живут, обеспечивайте их продуктами питания, лекарствами, другими необходимыми товарами. Но не позволяйте ездить туда-обратно, используя электрички и автобусы. Которые, особенно в такие пиковые дни как пятница и воскресенье, будут переполнены», — обратился к жителям региона Губернатор.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может, увезти стариков на дачу до окончания эпидемии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
20:35 17-04-2020
Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
20:23 17-04-2020
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
БердскСлабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
20:16 17-04-2020
Слабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет 1
20:10 17-04-2020
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК "Кристалл" из Бердска Николая Старченко на двое суток 1
19:58 17-04-2020
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК
БердскЗаполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа 1
19:49 17-04-2020
Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
19:39 17-04-2020
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
19:24 17-04-2020
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
БердскСексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
19:14 17-04-2020
Сексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
Досрочно получили апрельскую пенсию 97% пенсионеров Новосибирской области через Почту России
19:05 17-04-2020
Досрочно получили апрельскую пенсию 97% пенсионеров Новосибирской области через Почту России