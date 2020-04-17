Закроет ли поездки по Новосибирской области губернатор Травников? Ситуация с COVID-19 пока не критическая

Пока перемещение по региону не ограничивают. Андрей Травников предлагает увезти пожилых родственников на дачу личным транспортом, чтобы они не пользовались автобусам и электричками, рискуя заразиться коронавирусом.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал не ездить на дачи общественным транспортом

Андрей Травников заявил, что пока власти не планируют запрещать перемещения по региону, поскольку ситуация с коронавирусом не дошла до критической. Однако начало дачного сезона может увеличить риски, сообщил в пятницу оперативный штаб.

«Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего региона, особенно к пожилым людям, к их детям: проявите сознательность, ответственность и разумность при принятии решения об открытии дачного сезона. Старайтесь не пользоваться общественным транспортом и не посещать дачу в режиме «в пятницу — уехали, в воскресенье — приехали».

Если есть необходимость приступить к сезонным работам, постарайтесь увезти своих пожилых родственников на дачу на личном транспорте. Пусть они там спокойно живут, обеспечивайте их продуктами питания, лекарствами, другими необходимыми товарами. Но не позволяйте ездить туда-обратно, используя электрички и автобусы. Которые, особенно в такие пиковые дни как пятница и воскресенье, будут переполнены», — обратился к жителям региона Губернатор.