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Фейки об отмене денег и прикрытии коронавирусом глобального кризиса обнаружила прокуратура Новосибирской области

18:46 17.04.2020 Фото: pixabay.com
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Генпрокуратура посчитала, что ложная информация создает угрозу массового нарушения общественного порядка, может причинить ущерб жизни людей и их имуществу. Роскомнадзор закроет интерент-ресурсы.

Фейки об отмене денег и прикрытии коронавирусом глобального кризиса обнаружила прокуратура Новосибирской области
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Фейки об отмене денег и прикрытии коронавирусом глобального кризиса обнаружила прокуратура Новосибирской области

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Прокуратура Новосибирской области принимает меры к пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в региональном надзорном органе.

В ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратура области выявила факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» выявлена видеозапись под названием «Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова», автор которой сообщает, что «коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса, в апреле-мае 2020 года следует ожидать сокращения зарплат «бюджетников» вдвое, нельзя допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти взрослых и детей». Эта же видеозапись размещена еще на 6 интернет-ресурсах.

Кроме того, на 5 интернет-сайтах выявлена видеозапись «Обзор событий на 17 марта 2020 года», где тот же автор сообщает, что «в ближайшее время будут отменены наличные денежные средства и банки перестанут их выдавать». Гражданам рекомендуется «переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары «жизнеобеспечения», поскольку остальные утратят ценность».

Таким образом, в вышеуказанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу.

Рассмотрев материалы прокуратуры Новосибирской области, Генеральная прокуратура РФ на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обратилась в Роскомнадзор с требованиями принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердская прокуратура ищет автора аудиофейка о первой заболевшей в городе COVID19.

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От редакции

Вы опознаете фейк?

Covid-19, 17 апреля 2020 19:58
Как удобно под прикрытием раздутой шумихи принимать антиобщественные законы! Можно сразу двух зайцев убить, или даже трех...

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