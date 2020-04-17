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Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области

19:24 17.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Один из них приговорен к 18 годам колонии. В отношении второго производство по уголовному делу приостановлено в связи с розыском.

Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
Приговор суда еще не вступил в законную силу

Вынесен приговор по делу об убийстве женщины в лесу, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 17 апреля.

В марте 2020 года вердиктом коллегии присяжных заседателей 43-летний Борис Поплаухин и Феоктистов признаны виновными в совершении нападения на женщину в целях хищения имущества и её убийства.

Согласно вердикту Поплаухин в вечернее время 12 августа 2017 под надуманным предлогом встретился с женщиной и вместе с ней на автомобиле под управлением своего знакомого проехал в направлении Колыванского шоссе, где под видом попутчика в автомобиль сел Феоктистов.

В лесном массиве, расположенном в Колыванском районе Новосибирской области, Поплаухин и Феоктистов напали на потерпевшую, сдавили руками её шею и удерживали в таком положении до наступления её смерти.

После этого Поплаухин и Феоктистов завладели имуществом, в том числе ключами от квартиры женщины, откуда затем похитили ноутбук.

Впоследствии Поплаухин и Феоктистов вернулись в лесной массив и сокрыли труп, который был обнаружен осенью 2017 года

16 апреля 2020 года Новосибирский областной суд приговорил Поплаухина по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п.п. «ж» «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

В отношении Феоктистова производство по уголовному делу приостановлено в связи с розыском.

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