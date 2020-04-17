Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет

Растущие цифры глава Роспотребнадзора объяснила увеличением числа тестов. Среди инфицированных увеличилось количество людей без симптомов: если раньше их было от 10 до 20%, то в последние дни — 45-50%.

Анна Попова назвала плавным прирост заболевших коронавирусом

Меры, которые принимают в России для борьбы с коронавирусом, эффективны, заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в стране сохраняется плавный и медленный темп прироста заболевших, от 14 до 16 процентов в день.

Рост выявляемости случаев коронавирусной инфекции объясняется тем, что проводится больше тестов. Если в начале марта делалось около двух тысяч исследований в день, то сегодня — более ста тысяч. Россия находится на втором месте в мире по этому показателю.

«Растущие цифры — это совершенно объективные цифры, и мы сегодня не боимся говорить правду», — отметила Попова.



Главный санитарный врач также объяснила, что в эпидемиологии принято считать инфицированных не абсолютным количеством случаев, а в расчете на 100 тысяч человек.

«Показатель для Российской Федерации на сегодняшний день на 100 тысяч населения составляет порядка 17, и это в пять раз ниже, чем в Канаде, в десять раз ниже, чем в Германии, и в 20 раз ниже, чем в Швейцарии. Мы считаем такое сравнение гораздо более корректным», — добавила она.

Помимо этого, по словам главы Роспотребнадзора, среди инфицированных увеличилось количество людей без симптомов: если раньше их было от десяти до 20 процентов, то в последние дни — 45-50 процентов.

«Это важная, значимая цифра, которая показывает активность выявления инфицированных людей в Российской Федерации. Притом что удельный вес пневмонии практически не растет», — добавила она.

Попова подчеркнула, что больные с бессимптомным течением коронавируса должны сидеть дома, так как могут заражать других.

Также она привела статистику по заболевшим. Так, в России 80 процентов инфицированных COVID-19 младше 60 лет, пять процентов — это дети, 15 процентов — люди старше 60.

По словам Поповой, эти цифры говорят о том, что люди старшего поколения в значительной степени защищены, «дома и в изоляции они не заболевают».

По последним данным, в России выявили более 32 тысяч больных COVID-19, 273 пациента умерли от заболевания, свыше 2500 выздоровели. Проведено порядка 1,7 миллиона тестов.