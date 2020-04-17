Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума

Граждане Молдавии, Украины, Беларуси и Казахстана смогут подать заявление на прием в российское гражданство без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство.

ГД разрешила сохранять иностранное гражданство при получении российского

Госдума во втором и третьем чтениях приняла правительственный законопроект, позволяющий подать заявление на получение гражданства РФ без отказа от иностранного. Одобрены и другие нормы, упрощающие получение российских паспортов.

Соискатель гражданства РФ, согласно документу, не должен будет обращаться в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

О необходимости принятия таких поправок депутаты Госдумы ранее говорили на встрече с Владимиром Путиным. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, президент позицию парламентариев поддержал, передает РГ.

Кроме того, вносятся коррективы в положения о «цензе оседлости».

При подаче заявления на гражданство РФ не будет действовать требование о трехлетнем сроке нахождения в России. Не потребуется и подтверждать наличие законного источника средств к существованию. Эти нормы касаются совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего Советского Союза, но не получили гражданство этих государств.

Аналогичную норму предлагается распространить: на иностранцев, состоящих в браке с гражданином или гражданкой России, проживающих в РФ и имеющих в общих детей; на иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в стране.

Граждане Молдавии, Украины, Беларуси и Казахстана смогут подать заявление на прием в российское гражданство без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство.

Норма предлагается исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также руководствуясь общепризнанными принципами нормами международного права, отметили в кабмине.

В то же время законопроектом предложено сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в России для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.