17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости

Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума

20:35 17.04.2020 Фото: ГД
0

Граждане Молдавии, Украины, Беларуси и Казахстана смогут подать заявление на прием в российское гражданство без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство.

Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
ГД разрешила сохранять иностранное гражданство при получении российского

Госдума во втором и третьем чтениях приняла правительственный законопроект, позволяющий подать заявление на получение гражданства РФ без отказа от иностранного. Одобрены и другие нормы, упрощающие получение российских паспортов.

Соискатель гражданства РФ, согласно документу, не должен будет обращаться в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

О необходимости принятия таких поправок депутаты Госдумы ранее говорили на встрече с Владимиром Путиным. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, президент позицию парламентариев поддержал, передает РГ.

Кроме того, вносятся коррективы в положения о «цензе оседлости».

При подаче заявления на гражданство РФ не будет действовать требование о трехлетнем сроке нахождения в России. Не потребуется и подтверждать наличие законного источника средств к существованию. Эти нормы касаются совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего Советского Союза, но не получили гражданство этих государств.

Аналогичную норму предлагается распространить: на иностранцев, состоящих в браке с гражданином или гражданкой России, проживающих в РФ и имеющих в общих детей; на иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в стране.

Граждане Молдавии, Украины, Беларуси и Казахстана смогут подать заявление на прием в российское гражданство без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство.

Норма предлагается исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также руководствуясь общепризнанными принципами нормами международного права, отметили в кабмине.

В то же время законопроектом предложено сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в России для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Больше иностранцев обратятся за российским гражданском?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПо 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных от Путина: когда начнут платить в Бердске, Новосибирске, России?
20:44 17-04-2020
По 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных от Путина: когда начнут платить в Бердске, Новосибирске, России?
Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
20:35 17-04-2020
Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
20:23 17-04-2020
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
БердскСлабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
20:16 17-04-2020
Слабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет 1
20:10 17-04-2020
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК "Кристалл" из Бердска Николая Старченко на двое суток 1
19:58 17-04-2020
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК
БердскЗаполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа 1
19:49 17-04-2020
Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
19:39 17-04-2020
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
19:24 17-04-2020
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
БердскСексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
19:14 17-04-2020
Сексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг