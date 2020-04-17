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Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма

20:23 17.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Пострадавшему была оказана медицинская помощь. За минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.

Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции. По факту нападения ГСУ СК возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства
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Инцидент произошел на улице Пушкина в Симферополе, которую патрулировали сотрудники полиции. Они сделали замечание крымчанке, которая развернула торговлю в общественном месте и тем самым нарушила режим самоизоляции.

— На разъяснительную беседу о необходимости соблюдать режим самоизоляции она отреагировала агрессивно, нанеся палкой удар сотруднику полиции в область головы и сорвав погон с плеча, — рассказали подробности в пресс-службе ГСУ СК. — Пострадавшему была оказана медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Материалы о происшествии были переданы в ГСУ СК по Республике Крым для принятия процессуального решения. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы за насилие в отношении представителя власти.

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции. Протоколы составлены по статье 20.6.1 КоАП, решение о наложении штрафов примет суд, передает РГ.

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