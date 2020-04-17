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Список населенных пунктов с выявленными больными COVID-19 на 17 апреля в Новосибирской области

22:04 17.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Последний случай заражения коронавирусом обнаружили в Карасукском районе. Теперь в регионе пять населенных пунктов, где в общей сложности насчитывается 76 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Список населенных пунктов с выявленными больными COVID 19 на 17 апреля в Новосибирской области
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Список населенных пунктов с выявленными больными COVID 19 на 17 апреля в Новосибирской области

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В Новосибирской области число населенных пунктов с зараженными коронавирусом на 17 апреля выросло до пяти. В пятницу еще в одном районе  выявили коронавирусную инфекцию. Теперь общее число больных  76, сообщил оперативный штаб.

Последним стал случай в Карасуке. Об этом объявил глава района Александр Гофман. Сейчас болеют COVID-19 в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Убинском и Карасукском районах.

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время погибли 2 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Чего ждать?

Аноним, 17 апреля 2020 22:19
НВР:
Чего ждать? Судя по тому, сколько людей на улицах - ожидаем большое количество заболевших. Другого не дано, к сожалению.

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