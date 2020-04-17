Список населенных пунктов с выявленными больными COVID-19 на 17 апреля в Новосибирской области

В Новосибирской области число населенных пунктов с зараженными коронавирусом на 17 апреля выросло до пяти. В пятницу еще в одном районе выявили коронавирусную инфекцию. Теперь общее число больных 76, сообщил оперативный штаб.
Последним стал случай в Карасуке. Об этом объявил глава района Александр Гофман. Сейчас болеют COVID-19 в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Убинском и Карасукском районах.
За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время погибли 2 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Чего ждать? Судя по тому, сколько людей на улицах - ожидаем большое количество заболевших. Другого не дано, к сожалению.