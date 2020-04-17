Список населенных пунктов с выявленными больными COVID-19 на 17 апреля в Новосибирской области

Последний случай заражения коронавирусом обнаружили в Карасукском районе. Теперь в регионе пять населенных пунктов, где в общей сложности насчитывается 76 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Главврач Алла Дробинская сообщила 15 апреля о первом случае коронавируса в Бердске — заболела 29-летняя девушка, прилетевшая из Сочи

В Новосибирской области число населенных пунктов с зараженными коронавирусом на 17 апреля выросло до пяти. В пятницу еще в одном районе выявили коронавирусную инфекцию. Теперь общее число больных 76, сообщил оперативный штаб.

Последним стал случай в Карасуке. Об этом объявил глава района Александр Гофман. Сейчас болеют COVID-19 в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Убинском и Карасукском районах.

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время погибли 2 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».