Продавали матрасы, обои и векселя: Наказали крупными штрафами ТЦ и кофейни за нарушение самоизоляции в Новосибирске

Всего направлено в суд 63 протокола по введенной с 1 апреля 2020 года по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. К ответственности привлечены 34 юридических лица, из них 12 оштрафовано на общую сумму 347,5 тыс. рублей, двое приостановили свою деятельность на 25 суток и трое – на 30 суток.

Полицейские проводят рейды

За незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу оштрафованы на 50 000 рублей компьютерный клуб и контора по реализации ценных бумаг в г. Новосибирске. Также среди нарушителей санитарно-эпидемиологического благополучия населения в данный период – владельцы кофейни и бизнеса по реализации ценных бумаг, обнаруженных в ходе очередных рейдов.

Среди новых случаев, выявленных в ходе проверок предприятий и организаций – нелегально работающий компьютерный клуб в одном из домов на ул. Челюскинцев в Железнодорожном районе, где 14 апреля посетителям оказывались досуговые и развлекательные услуги. В ходе рейда сотрудниками полиции были обнаружено около 10 человек, которые за плату владельцу клуба пользовались компьютерами, в том числе, были замечены за онлайн-играми для взрослых. В этом же доме на ул. Челюскинцев вопреки запрету незаконно работала контора по реализации ценных бумаг (векселей). В момент визита полиции в ней находилось около пяти человек, которых обслуживала сотрудница. Владельцы компьютерного клуба и организации по реализации ценных бумаг уже оштрафованы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – каждый по 50 000 рублей.

16 апреля сотрудниками полиции при участии представителей регионального минпромторга была проверена одна из сетевых кофеен, расположенная на ул. Ленина в Железнодорожном районе. Сотрудники кофейни не убрали некоторые столы и стулья и вопреки запрету обслуживали нескольких посетителей в заведении, что недопустимо в период распространения коронавируса. По данному факту сотрудниками УМВД России по г. Новосибирску составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ.

Среди жителей, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, полицией за предыдущий день пойманы шесть новых нарушителей. Все они вопреки запрету выходить из дома в течение 14 дней, были обнаружены в общественных местах, чем подвергли опасности здоровье окружающих. В отношении нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ – этой статьей предусмотрен крупный штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

Всего правоохранительными органами составлено и направлено в суд 63 административных протокола по введенной с 1 апреля этого года по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Из них 29 в отношении физических лиц, четырнадцати гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа по 15 000 рублей, общая сумма 210 тысяч рублей. К ответственности по этой же статье привлечены 34 юридических лица, из них 12 оштрафовано на общую сумму 347,5 тысяч рублей, двое приостановили свою деятельность на 25 суток и трое – на 30 суток.

Кроме того, продолжается работа представителей органов власти Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции по поиску нарушителей действующих ограничительных мер в регионе, такие нарушители привлекаются к ответственности ст. 20.6.1 КоАП РФ. В ходе рейдов, прошедших 16 апреля, проверено пять торговых центров в Новосибирске. В одном из них – «Большая Медведица» в Заельцовском районе – работал магазин по продаже матрасов и кроватей. В «Сибирском молле» в Октябрьском районе работал отдел по изготовлению и выдачи одежды.

Реализуемые обоими магазинами товары не входят в перечень товаров первой необходимости, в период борьбы с коронавирусом они должны быть закрыты. Поэтому сотрудниками регионального минпромторга возбуждено административное дело и начато административное расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ нарушителям грозят крупные штрафы.

До конца апреля в Новосибирской области будут продолжены совместные проверки полиции и органов власти по предприятиям и организациям. Также сотрудниками мэрии г. Новосибирска совместно с полицией в усиленном режиме начнутся рейды по местам уличной торговли на предмет соблюдения действующих в регионе норм в условиях распространения коронавируса.

Кроме того, в общественных местах с жителями ежедневно проводятся тысячи профилактических бесед о необходимости соблюдения режима всеобщей самоизоляции. На 21 гражданина, грубо нарушившего всеобщую самоизоляцию, составлены и направлены в суд административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ, двоим уже выписаны штрафы по 1000 рублей.

Напомним, в Бердске три человека наказаны судом за нарушения режима самоизоляции и карантина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Для справки:

С 31 марта в Новосибирской области действуют ограничения доступа людей и транспортных средств – они продлены до 30 апреля.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.