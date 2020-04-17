Запрещено сжигать мусор и траву с 17 апреля в Бердске и Новосибирской области

Объявлен пожароопасный сезон-2020. 4,5 тыс. человек и более двух тысяч единиц техники будут охранять новосибирские леса от пожаров.

Пожароопасный сезон — 2020 установлен в Новосибирской области

С 17 апреля на территории 19 районов Новосибирской области постановлением Губернатора Андрея Травникова от 14.04.2020 № 54 установлено начало пожароопасного сезона в 2020 году.

В соответствии с постановлением Губернатора, с сегодняшнего дня начало пожароопасного сезона установлено на территории Баганского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов, в городах Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово.

С 22 апреля пожароопасный сезон будет установлен на территории Барабинского, Болотнинского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Северного, Тогучинского, Убинского районов.

17 апреля в ходе облета на самолете Ан-2 над Новосибирским, Черепановским, Сузунским, Ордынским, Чулымским районами пожароопасную обстановку проконтролировали заместитель Губернатора Вячеслав Ярманов и министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

Напомним, что в текущем пожароопасном сезоне охрану лесов от пожаров на землях лесного фонда региона будет осуществлять 41 специализированная лесопожарная станция, 92 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря и 4 авиаотделения. Общее количество сил и средств пожаротушения насчитывает 4,5 тыс. человек и более двух тысяч единиц техники.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне весь город был затянут дымом. Как оказалось, жители частных до наступления дня Х старались навести порядок в огородах и сжечь мусор и траву. Как рассказал начальник бердской пожарной охраны Алексей Ковалев, с 17 апреля это делать запрещено.