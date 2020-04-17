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Путин: проблема коронавиурса из Москвы уходит в регионы России

21:43 17.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Развернуть 95 тыс. коек для больных коронавирусом до 28 апреля приказал президент. Он поручил оснастить больницы, обучить медперсонал и обеспечить его средствами защиты.

Путин: проблема коронавиурса из Москвы уходит в регионы России
Совещание о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах 17 апреля
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Путин: проблема коронавиурса из Москвы уходит в регионы России

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В режиме видеоконференции вечером 17 апреля президент провёл совещание о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений для приёма больных коронавирусной инфекцией в регионах Российской Федерации, сообщает сайт Кремля.

Вступительное слово на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах сделал Владимир Путин.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня у нас открывается два новых специализированных медицинских центра для помощи людям с коронавирусной инфекцией.

Это больница на 500 мест в поселении Вороновское в Москве, здесь приём пациентов начнётся уже с 20 апреля, а также многофункциональный медцентр Минобороны на 60 мест в Нижнем Новгороде, он уже сегодня готов включиться в работу.

Оба этих центра были созданы с нуля в беспрецедентно короткие сроки, за несколько недель. Я искренне благодарю гражданских строителей и военнослужащих Минобороны.

Коллективы этих центров также уже сформированы. Врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу предстоит трудная и напряжённая работа. Уважаемые друзья, от всего сердца хочу пожелать вам успехов.

Но сегодня, разумеется, не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, хотя они нам очень нужны, и нам нужно отмечать эти события. Но нам ещё очень много нужно сделать по всей стране, в каждом регионе.

В этой связи, прежде чем перейдём к докладам, считаю важным отметить следующее.

Все мы знаем: Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и, опираясь на свой финансовый потенциал, большие мощности строительного комплекса, быстро наращивает возможности системы здравоохранения. У Министерства обороны также есть серьёзные кадровые и организационные ресурсы, и, я не сомневаюсь, уверен, вся программа ведомства по созданию 16 медицинских центров будет выполнена в срок и в полном объёме.

Но повторю: нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была стопроцентная готовность – чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью.

Риски, связанные с распространением эпидемии, по‑прежнему ещё очень высоки. Пик ещё не пройден, число заболевших растёт, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации.

Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объёме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Бережёного бог бережёт.

Была поставлена задача дополнительно развернуть 95 тысяч именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. На 3 апреля было готово 30 процентов таких коек, по оперативной информации на вчерашний день – 72 процента. К 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена.

До установленного срока осталось менее двух недель, поэтому прошу максимально нарастить темпы и доложить сегодня, какие проблемы по развёртыванию специализированного коечного фонда, по закупке оборудования, перенастройке работы больниц и инфекционных отделений сохраняются и в каких регионах, что конкретно делается для их оперативного решения.

Дело не только в количестве коек. Они должны быть обеспечены всем необходимым. Должен быть укомплектован штат специалистов, они должны пройти специальную подготовку, а врачи и медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты. Контроль здесь должен быть постоянным.

Сегодня заслушаем губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина. В регионе складывается сложная эпидемситуация, при этом есть вопросы с организацией медпомощи.

С опасным очагом эпидемии столкнулась и Республика Коми. Прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более что новый руководитель региона – Владимир Викторович Уйба – хорошо понимает все эти вопросы, он много лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство. Заслушаем руководителей ряда других регионов, как идёт работа на местах.

А вначале передаю слово Министру здравоохранения Михаилу Альбертовичу Мурашко. И прошу доложить по ситуации в целом, обозначить те вопросы, на которых сейчас важно сосредоточиться и федеральным властям, и всем регионам.

Хочу ещё раз подчеркнуть: Москва столкнулась первой, как я сказал в начале, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы, и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом.

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