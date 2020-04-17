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Пособие безработным в 12 130 руб. и выплату по 3000 руб. на каждого ребенка до 18 лет утвердило правительство России

23:07 17.04.2020 Фото: pixabay
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Пособие будет выплачиваться уволенными и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года. Полный текст ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

Пособие безработным в 12 130 руб. и выплату по 3000 руб. на каждого ребенка до 18 лет утвердило правительство России
Пособие безработным в 12 130 руб. и выплату по 3000 руб. на каждого ребенка до 18 лет утвердило правительство России
Сюжет: Все пособия Путина
Пособие безработным в 12 130 руб. и выплату по 3000 руб. на каждого ребенка до 18 лет утвердило правительство России

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О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 и приостановлении действия отдельных положений Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных,
а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными В целях социальной защиты граждан, признанных в установленном
порядке безработными в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Дополнить постановление Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 346 «О размерах минимальной и максимальной
величин пособия по безработице на 2020 год» (Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 марта, № 0001202003300022) пунктом 1 1 следующего содержания:

«11 . Установить, что: гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г., за исключением граждан,
уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, пособие по безработице в апреле — июне 2020 г. устанавливается в размере 12130 рублей; гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле — июне 2020 г.

увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).».
2. Приостановить до 1 июля 2020 г. действие пунктов 13 — 16 Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460 «Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 9 апреля,
№ 0001202004090007).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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