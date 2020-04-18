Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы

В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом:
перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в»,
затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
обязательно
Да
Да, обязатедьно.
Да, будем освящать дома.!!
Да, буду, конечно!
Нахождение возле церквей в Москве могут расценить как нарушение самоизоляции
https://tass.ru/obschestvo/8276865?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
На сегодня в Москве заражено уже 24 священника.
Да.
Буду!
Обязательно!
Такая традиция ничего общего не имеет с тем, что в Библии говорится о Пасхе и о том как ее надо соблюдать. Смысл всего непонятен.
Да!