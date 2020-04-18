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На территории храмов освятят куличи 19 апреля в Бердске: запускать будут по 10 прихожан в масках и перчатках

20:23 18.04.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск.
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Из-за коронавируса РПЦ отменила пасхальные службы с присутствием людей. Их проведут онлайн. Куличи освятят на территории храма.

На территории храмов освятят куличи 19 апреля в Бердске: запускать будут по 10 прихожан в масках и перчатках
На Пасху освящают куличи и яйца
Сюжет: Православные обряды
На территории храмов освятят куличи 19 апреля в Бердске: запускать будут по 10 прихожан в масках и перчатках

Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвыЗакрыли с 15 апреля храмы Бердска. Но куличи освятятЕщё 72 новостей

Накануне Пасхи в субботу и в день Воскресения Христова 19 апреля в бердских храмах будут освящать куличи, яйца и другие праздничные яства.
Освещение пройдет на улице, людей со снадобьем расставят на безопасном расстоянии.
— В праздник светлого Христова Воскресения- Пасхи вход на территорию храма для освящения пасхальной снеди будет возможен, с соблюдением всех санитарных норм. В медицинских масках, перчатках и соблюдением дистанции 1,5 метра. Входить на территорию храма не более 10 человек за один раз, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» отец Михаил, 17 апреля.

Когда и как освятят куличи в Бердске можно прочитать здесь.

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