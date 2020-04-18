На территории храмов освятят куличи 19 апреля в Бердске: запускать будут по 10 прихожан в масках и перчатках

На Пасху освящают куличи и яйца

Накануне Пасхи в субботу и в день Воскресения Христова 19 апреля в бердских храмах будут освящать куличи, яйца и другие праздничные яства.

Освещение пройдет на улице, людей со снадобьем расставят на безопасном расстоянии.

— В праздник светлого Христова Воскресения- Пасхи вход на территорию храма для освящения пасхальной снеди будет возможен, с соблюдением всех санитарных норм. В медицинских масках, перчатках и соблюдением дистанции 1,5 метра. Входить на территорию храма не более 10 человек за один раз, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» отец Михаил, 17 апреля.

