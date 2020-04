Лидерство — это врожденное качество? Не хотят быть лидерами жители России

Помочь стать человеку лидером в первую очередь может правильно подобранная команда

Лидерами становятся от рождения, хотя молодые люди считают, что лидерству можно научиться. Запрос на жесткое руководство снижается, как и важность номинальных признаков: возраст, пол, вероисповедание и др.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о лидерских качествах россиян и об их представлениях об идеальном руководителе.

Две трети россиян согласны, что руководить людьми и организовывать рабочий процесс успешно могут только те, кто от природы наделен лидерскими качествами (64%), за последние десять лет эта доля снизилась на 6 п.п. Такого мнения чаще придерживаются женщины (71%) и люди старших возрастов — 45-59 лет (73%) и старше 60 (71%). Почти треть, напротив, считают, что руководить людьми может каждый, а необходимые для этого качества можно развить (30%). Эту позицию вдвое чаще озвучивают молодые люди 18-24 лет (67%). Также выше доля придерживающихся этого мнения среди 25-34-летних (40%) и среди мужчин (35%).

Помочь стать человеку лидером в первую очередь может правильно подобранная команда (50%), а также особые личные качества и таланты (38%), знания и специальное образование (35%), опыт (33%). Меньше россиян считают, что помогают деньги (17%) или связи (16%).

Выступают или доводилось выступать в роли лидера 15% россиян, с 2018 года эта доля снизилась в два раза (30%) и вернулась к значениям 1989 года (16%, данные получены по репрезентативной всесоюзной выборке). Каждый третий может быть лидером в небольшой группе «своих» людей (34%). Не видят себя в роли лидера и не хотели бы им быть 42% наших соотечественников, за два года эта доля выросла почти в два раза (24% в 2018 г.). Также 5% сообщают, что им не приходилось выступать в роли лидера, хотя и хотелось бы.

Под руководством жесткого, властного человека доводилось работать 52% россиян, среди них 24% считают, что для дела нужно подчиняться любому руководителю, а 28% всегда старались освободиться от такого руководителя. Не сталкивались с такими руководителями 45% наших соотечественников, что на 8 п.п. больше, чем два года назад.

Если бы у россиян была возможность выбирать себе начальника, они бы скорее предпочли спокойного руководителя, нежели эмоционального (73% vs 7%). Также каждый второй отдает предпочтение склонному к нововведениям начальнику — по сравнению с консервативным (53% vs 12%). Строгий руководитель импонирует россиянам более, чем мягкий (48% vs 10%), для 42% это не принципиально. Также для каждого второго не важен возраст руководителя (50%), а 45% предпочли бы зрелого начальника молодому (5%). Две трети россиян говорят, что пол руководителя для них не важен (66%), мужчину бы предпочли 30% (-26 п.п. с 2018 г.), а женщину — 4%. Вероисповедание руководителя не интересует три четверти наших соотечественников (73%), каждый десятый выбрал бы атеиста (9%), а 18% — верующего. Национальность руководителя не имеет никакого значения для 76% сограждан, хотя каждый четвертый предпочел бы руководителя своей национальности (24%).

Говоря о качествах идеального руководителя, 22% назвали честность и правдивость. Также в топ попали: грамотность и компетентность, образованность (19%), забота о сотрудниках (15%), справедливость (11%), целеустремленность и амбициозность вкупе с ответственностью (по 7%).

Качества успешного руководителя практически идентичны в представлении россиян. На первом месте рейтинга — целеустремленность и упорство, амбициозность (22%). Также важны для успеха грамотность, компетентность, знание дела (20%), честность (16%), внимание к подчиненным (11%), трудолюбие и справедливость (по 8%).

Половина опрошенных затруднились назвать черты современного руководителя (52%). Для 16% россиян сегодняшний руководитель в первую очередь алчен, думает о своей выгоде (16%). Он безразличен к людям и далек от народа (7%). Непорядочность и беззаконие (4%), коррумпированность и некомпетентность (4%) — вот качества ряда руководителей.

При этом многие также называют положительные черты руководителя сегодняшего дня: грамотность, знание дела (6%), внимание к людям и хорошее отношение к ним (6%), честность (4%).

Источник: ВЦИОМ