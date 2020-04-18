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Где проверить легкие на COVID-19 с помощью компьютерной томографии (КТ) в Бердске, Искитиме и Академгородке?

22:45 18.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: George Washington University Hospital
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Бердская горбольница делает КТ бесплатно по направлению врача. Бердчане так же могут обратиться в частные клинки Академгородка и Искитима. АДРЕСА КТ.

Где проверить легкие на COVID 19 с помощью компьютерной томографии (КТ) в Бердске, Искитиме и Академгородке?
Коронавирус поражает легкие
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где проверить легкие на COVID 19 с помощью компьютерной томографии (КТ) в Бердске, Искитиме и Академгородке?

Где проверить легкие на COVID-19 с помощью компьютерной томографии (КТ) в Бердске, Искитиме и Академгородке?Заболело горло и заложило нос — у меня коронавирус? Что делать при первых признаках ОРВИ рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяЕщё 729 новостей

Отрицательный результат мазков на COVID-19 не позволяет полностью исключить коронавирусную инфекцию, утверждают в департаменте здравоохранения Москвы.
— Единственным достоверным диагностическим исследованием, позволяющим подтвердить/исключить развитие осложнений в виде пневмонии, является компьютерная томография легких и ее интерпретация в сочетании с клинической картиной заболевания, — сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, наблюдается значительное число ложноотрицательных результатов тестов на COVID-19. В то же время быстро увеличивается число пациентов с внебольничной пневмонией. При этом осложнения могут развиваться стремительно, иногда в течение нескольких часов. По мнению экспертов, компьютерная томография — один из наиболее чувствительных методов аппаратной диагностики COVID-19, поскольку основным органом поражения являются легкие.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, где бердчане могут проверить свои легкие на аппарате КТ.

КТ в Бердске

Между тем, пройти компьютерную томографию в Бердске не так просто. «Курьер. Среда. Бердск» обзвонил все частные клиники города. Ни одна из них не проводит компьютерную томографию легких. В клиниках, как работающих давно, так и открывшихся недавно, заявляют, что у них аппарата КТ.

Обнадежили в Бердской городской больнице. Оказалось, что компьютерную томографию бесплатно делают во взрослой поликлинике №2, которая находится в Микрорайоне по адресу: ул. Боровая, 109.
— Да, аппарат есть. Но КТ проводят только по направлению лечащего врача, — уточнили в ЦГБ, предупредив, что возможно ожидание процедуры.

КТ в Академгородке

В ближайшем от Бердска Академгородке тоже есть проблемы с диагностикой с помощью компьютерной томографии. В знаменитой клинике им. Мешалкина (ул. Речкуновская, 15) аппарат КТ есть. Но поликлиническое отделение клиники в связи с самоизоляцией закрыто.
— На неопределенный срок, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в колл-центре медучреждения.

Предоставляет услуги КТ клиника «МРТ Технологии», расположенная на ул. Пирогова, 25/3. Но пациент должен иметь направление от доктора.

Клиника НИИТО, находящаяся в Академгородке по адресу: ул. Жемчужная, 20 не имеет аппарата КТ, но там рассказал, что в отделении медучреждения в Новосибирске на ул. Фрунзе, 19 сделают компьютерную томографию грудной клетки.

КТ в Искитиме

Есть возможность у жителей Бердска обратиться и в клиники Искитима. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», Искитимская горбольница не имеет аппарата КТ.

Он функционирует только в местном филиале частной клиники «Санитас» на ул. Молдавской, 50. Отделения «Санитаса» в Академгородке и Новосибирске услугу по компьютерной томографии не оказывают.

КТ в Новосибирске

Стоит отметить, что в Новосибирске гораздо больше частных клиник, делающих КТ легких. Например, томографический центр «Аперто Диагностик». Аппараты есть в обоих филиалах клиники — на Красном проспекте, 54 и на ул. Даргомыжского, 8Г.

Центр рентгенодиагностики «Испульс» по адресу: Новосибирск, ул. Каинская, 3 тоже предоставляет услуги компьютерной томографии легких.

Стоимость сеанса компьютерной томографии варьируется от 2400 до 3500 рублей. Процедура длится примерно 10-15 минут. Снимки обычно отдают через сутки. Все клиники работают в условиях самоизоляции по предварительной записи по телефону или на сайте ради безопасности пациентов.

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От редакции

Пойдете обследоваться на КТ?

Ёла, 17 апреля 2020 17:35
НВР: нет, конечно.
Аноним, 17 апреля 2020 17:53
Нет!
Аноним, 17 апреля 2020 18:26
Безобразие в Бердске с КТ
Аноним, 17 апреля 2020 20:00
в чем безобразие?
аппарат есть, работает, по направлению все бесплатно.
чего возмущаетесь то?
Аноним, 17 апреля 2020 21:54
На бесплатную КТ у нас в Бердске, только блатных направляют. Уже давно всем известно.
Аноним, 17 апреля 2020 22:35
что за чушь?
направляют если есть показания.
Ольга, 18 апреля 2020 11:05
Показания говорите? Ну, возьмем, к примеру, показания к проведению КТ сердца. Это и высокий уровень холестерина в крови, и сахарный диабет, и артериальная гипертензия, длительный стаж курения, ожирение. Под эти показания попадают почти все люди после 40. Я не слышала, что в Бердске проводят это обследование. Исключение - больные с реанимационного отделения, которые на грани смерти. Но, в том то и дело, что современные методы исследования предназначены для того, чтобы не доводить до реанимации. Нет же, аппарат будет стоять, потому что расходники дорогие. Видимо, дороже жизни людей(
Аноним, 18 апреля 2020 00:18
Участковый терапевт не принимает, карантин.
Шах и мат.
Аноним, 18 апреля 2020 23:51
Анониму 17.2020.22.35. Что за чушь? Да нет, не чушь, три года прошло как отдала справку в ЦГБ с рекомендацией с области, сделать КТ по квоте у себя в Бердске. Но по сегодняшний день, так ни кто и не позвонил. Я конечно сделала, но платно.
Сергей, 18 апреля 2020 04:24
Томограф разумеется очень точный инструмент, но когда он сможет выдать диагноз Вам будет все равно, туберкулез это, пневмококки, covid-19 или венирианская лихорадка. К этому времени Вы уже будете дышать через ИВЛ в инфекционной больнице г.Новосибирска или п.Линево
Аноним, 18 апреля 2020 13:20
Еще бы аппаратчики КТ понимали, что видят.
Ольга, 18 апреля 2020 13:58
Понимание приходит с опытом. А опыт то какой?
Аноним, 18 апреля 2020 17:04
Опыт врача определить больной орган на какой стадии.
Они могут определить стадию, только когда уже кранты и то не по снимку, а по диагнозу врача, который выписывает направление.
Аноним, 18 апреля 2020 06:20
Пипец! То есть в Бердске не делают КТ, не делают тестов на коронавирус, нет инфекционного отделения, в пульмонологии полная разруха, больница укомплектована врачами на 60 процентов. Внимание вопрос: после пандемии в Бердске останутся живые люди?
Covid-19, 18 апреля 2020 07:41
С помощью КТ диагностируется не Ковид, а общая патология легких. КТ - лишь один из методов подтверждения. Так вот и вводят в заблуждение народ.
Марина (Новосибирск), 18 апреля 2020 10:31
Я бы с удовольствием проверила на КТ и свои легкие, и легкие своих родственников, и сдала бы тест на коронавирус на всякий случай, но вся зарплата за февраль ушла на закупку лапши, крупы, консервов, мыла и на коммунальные платежи, а за март еще не дали, и неизвестно, когда дадут теперь.
Аноним, 18 апреля 2020 13:23
Учится надо было, а не на лавочке пиво дуть.

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