Отменить ЕГЭ в 2020 году и поступать в вузы по оценкам за три четверти предложил лидер эсэров Миронов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 7 апреля заявлял, что ЕГЭ отменен не будет, первый экзамен состоится 8 июня.

В некоторых регионах «ловить» нарушителей на ЕГЭ теперь будет нейросеть

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году может быть отменен, а выпускникам школ предоставлена возможность сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции, об этом Миронов заявил в ходе онлайн-конференции с представителями регионов России.

«В частности, рассматривается вариант с перенесением сдачи на более позднюю дату, но сейчас все больше склоняются к нашему предложению не сдавать в этом году ЕГЭ, а выставить годовые отметки по итогам трех четвертей и дать возможность школьникам сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ. Вопрос обсуждается. Окончательное решение еще не принято», — приводятся слова Миронова в релизе, предоставленном РИА Новости.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 7 апреля заявлял, что ЕГЭ отменен не будет, первый экзамен состоится 8 июня.

Источник: РИА Новости