18.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Отменить ЕГЭ в 2020 году и поступать в вузы по оценкам за три четверти предложил лидер эсэров Миронов

12:44 18.04.2020 Фото: pexels.com
1 2

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 7 апреля заявлял, что ЕГЭ отменен не будет, первый экзамен состоится 8 июня.

Отменить ЕГЭ в 2020 году и поступать в вузы по оценкам за три четверти предложил лидер эсэров Миронов
В некоторых регионах «ловить» нарушителей на ЕГЭ теперь будет нейросеть

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году может быть отменен, а выпускникам школ предоставлена возможность сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции, об этом Миронов заявил в ходе онлайн-конференции с представителями регионов России.

«В частности, рассматривается вариант с перенесением сдачи на более позднюю дату, но сейчас все больше склоняются к нашему предложению не сдавать в этом году ЕГЭ, а выставить годовые отметки по итогам трех четвертей и дать возможность школьникам сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ. Вопрос обсуждается. Окончательное решение еще не принято», — приводятся слова Миронова в релизе, предоставленном РИА Новости.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 7 апреля заявлял, что ЕГЭ отменен не будет, первый экзамен состоится 8 июня.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
1
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отменят ЕГЭ?

Гочть, 18 апреля 2020 14:12
Отличная идея в этом году отменить Егэ, как это предложил Сергей Миронов.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист
15:40 18-04-2020
Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист
Лидерство - это врожденное качество? Не хотят быть лидерами жители России
15:33 18-04-2020
Лидерство - это врожденное качество? Не хотят быть лидерами жители России
Пропала без вести 4-летняя девочка в Ингушетии. Ее искали всю ночь
15:24 18-04-2020
Пропала без вести 4-летняя девочка в Ингушетии. Ее искали всю ночь
Ужесточил режим самоизоляции с 22 апреля мэр Москвы. Проехать по столице станет сложнее
15:11 18-04-2020
Ужесточил режим самоизоляции с 22 апреля мэр Москвы. Проехать по столице станет сложнее
Предлагаю выйти с портретами фронтовиков на балконы и спеть военную песню в Бердске. И все записать на видео
15:11 18-04-2020
Предлагаю выйти с портретами фронтовиков на балконы и спеть военную песню в Бердске. И все записать на видео
БердскЗатопит грунтовыми и талыми водами Бердск. Обещает разлив Берди и наводнение с Алтая МЧС 1
15:02 18-04-2020
Затопит грунтовыми и талыми водами Бердск. Обещает разлив Берди и наводнение с Алтая МЧС
БердскПрозимовавшую на центральной улице остановку вернули на кладбище Бердска 1
14:54 18-04-2020
Прозимовавшую на центральной улице остановку вернули на кладбище Бердска
Сняли на видео задержание при получении взятки в 2 млн рублей замглавы Хакасии. За контракт на строительство диспансера 1
14:41 18-04-2020
Сняли на видео задержание при получении взятки в 2 млн рублей замглавы Хакасии. За контракт на строительство диспансера
Фото: Толпы детей после 14 лет в парке
14:33 18-04-2020
Фото: Толпы детей после 14 лет в парке
Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской области 1
14:28 18-04-2020
Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской области