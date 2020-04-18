18.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Из-за ношения маски возникают проблемы с кожей лица? Что делать?

15:46 18.04.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Эксперты рекомендуют наносить на кожный покров защитный крем за полчаса до того, как наденете маску.

Из за ношения маски возникают проблемы с кожей лица? Что делать?
Наиболее распространенной проблемой, связанной с ношением маски, является образование пролежневой язвы
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Из за ношения маски возникают проблемы с кожей лица? Что делать?

Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусомЗаразился первый ребенок COVID-19 на 18 апреля в Новосибирской области. Выявлено 10 новых случаев коронавирусаЕщё 727 новостей

Маска стала одним из основных средств борьбы с распространением коронавируса. Если в самом начале пандемии маску были обязаны носить только больные, медицинские работники и те, кто контактирует с зараженными, то сегодня эта мера обязательна для всех людей. Тем не менее, постоянное использование этого средства защиты приводит к появлению раздражения на коже лица. Как защитить свою кожу в период пандемии?

Почему маска провоцирует кожные заболевания?

Дерматологи из университета Хаддерсфилда решили изучить проблему. Исследование показало, что основной причиной раздражения кожи является то, что под маской лицо потеет, из-за этого усиливается трение и на коже возникают повреждения.

Наиболее распространенной проблемой, связанной с ношением маски, является образование пролежневой язвы. Она появляется впоследствии повреждения кожи и дополнительного давления на нее. Пролежни увеличивают риск инфекции и сепсиса. Кроме того они провоцируют возникновение болевых ощущений и оставляют после себя шрамы.

Обычно для устранения подобного рода повреждений используются повязки. Однако в период пандемии коронавируса любой перевязочный материал не даст маске плотно прилегать к коже лица, а значит, увеличится риск заражения.

Как предупредить повреждение кожи?

— Постоянно увлажняйте кожу лица, чтобы минимизировать трение и повреждения, которые оно может вызвать.

— Эксперты рекомендуют наносить на кожный покров защитный крем за полчаса до того, как наденете маску.

— Регулярно очищайте лицо, маска должна надеваться только на чистую кожу.

— Менять маску на новую следует не реже, чем раз в два часа. Можно делать это чаще, если чувствуете, что она стала влажной. Медицинские работники обязаны делать это только в безопасном месте, где нет угрозы заражения. После того, как вы сняли маску, рекомендуется очистить лицо и смазать увлажняющим кремом.

Источник: medicinform.net

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Носите маску?

Аноним, 18 апреля 2020 20:04
Ничего страшного! Главное, верьте телевизору и газете, там не обманут. Сказали, что маски полезны, значит полезны. А кожа? Да пройдёт, главное, головой не думайте, а то боль возникнет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Христос Воскресе: выстави в окне в пасхальную ночь свечу!
20:46 18-04-2020
Христос Воскресе: выстави в окне в пасхальную ночь свечу!
БердскВысыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара 1
20:28 18-04-2020
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
БердскНа территории храмов освятят куличи 19 апреля в Бердске: запускать будут по 10 прихожан в масках и перчатках
20:23 18-04-2020
На территории храмов освятят куличи 19 апреля в Бердске: запускать будут по 10 прихожан в масках и перчатках
БердскПрыгнуть из окна 7-го этажа хочет девочка-подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме 2
20:15 18-04-2020
Прыгнуть из окна 7-го этажа хочет девочка-подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме смотрите на видео
19:32 18-04-2020
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме смотрите на видео
200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля 6
17:11 18-04-2020
200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля
БердскПравила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля
17:06 18-04-2020
Правила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля
Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом 8
17:03 18-04-2020
Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом
БердскЗаразился первый ребенок COVID-19 на 18 апреля в Новосибирской области. Выявлено 10 новых случаев коронавируса
16:52 18-04-2020
Заразился первый ребенок COVID-19 на 18 апреля в Новосибирской области. Выявлено 10 новых случаев коронавируса
Заражены коронавирусом 2 млн 251 тыс. человек в мире на 18 апреля
16:45 18-04-2020
Заражены коронавирусом 2 млн 251 тыс. человек в мире на 18 апреля