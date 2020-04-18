Из-за ношения маски возникают проблемы с кожей лица? Что делать?

Эксперты рекомендуют наносить на кожный покров защитный крем за полчаса до того, как наденете маску.

Наиболее распространенной проблемой, связанной с ношением маски, является образование пролежневой язвы

Маска стала одним из основных средств борьбы с распространением коронавируса. Если в самом начале пандемии маску были обязаны носить только больные, медицинские работники и те, кто контактирует с зараженными, то сегодня эта мера обязательна для всех людей. Тем не менее, постоянное использование этого средства защиты приводит к появлению раздражения на коже лица. Как защитить свою кожу в период пандемии?

Почему маска провоцирует кожные заболевания?

Дерматологи из университета Хаддерсфилда решили изучить проблему. Исследование показало, что основной причиной раздражения кожи является то, что под маской лицо потеет, из-за этого усиливается трение и на коже возникают повреждения.

Наиболее распространенной проблемой, связанной с ношением маски, является образование пролежневой язвы. Она появляется впоследствии повреждения кожи и дополнительного давления на нее. Пролежни увеличивают риск инфекции и сепсиса. Кроме того они провоцируют возникновение болевых ощущений и оставляют после себя шрамы.

Обычно для устранения подобного рода повреждений используются повязки. Однако в период пандемии коронавируса любой перевязочный материал не даст маске плотно прилегать к коже лица, а значит, увеличится риск заражения.

Как предупредить повреждение кожи?

— Постоянно увлажняйте кожу лица, чтобы минимизировать трение и повреждения, которые оно может вызвать.

— Эксперты рекомендуют наносить на кожный покров защитный крем за полчаса до того, как наденете маску.

— Регулярно очищайте лицо, маска должна надеваться только на чистую кожу.

— Менять маску на новую следует не реже, чем раз в два часа. Можно делать это чаще, если чувствуете, что она стала влажной. Медицинские работники обязаны делать это только в безопасном месте, где нет угрозы заражения. После того, как вы сняли маску, рекомендуется очистить лицо и смазать увлажняющим кремом.

Источник: medicinform.net