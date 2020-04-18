Выплату 50 000 рублей ко Дню Победы от Путина получили 328 тружеников тыла в Бердске

В этом году из-за коронавирусной инфекции ветеранам войны и труженикам тыла не придется встретиться на Мемориале Славы 9 Мая

Единовременные выплаты в размере 50 000 и 75 000 рублей получили к 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 500 жителей Бердска. Вместе с апрельскими пенсиями. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила 17 апреля замначальника Управления пенсионного фонда по Бердску Татьяна Кусова.

Единовременную выплату в размере 75 000 рублей получили инвалиды и ветераны (участники) Великой Отечественной войны, в том числе награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны, вдовы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы умерших инвалидов и участников войны.

Единовременную выплату в размере 50 000 рублей получили бердчане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

По данным УПФР по Бердску, на момент назначения выплаты у них стояли на учете:

29 инвалидов и ветеранов (участников) Великой Отечественной войны;

13 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

12 бывших несовершеннолетних узника концлагерей;

2 вдовы военнослужащих, погибших в период войны;

170 вдов умерших инвалидов и участников ВОВ;

328 тружеников тыла.