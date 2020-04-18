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Заболело горло и заложило нос — у меня коронавирус? Что делать при первых признаках ОРВИ рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

12:52 18.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Не паникуйте — посоветовала Алла Николаевна в первую очередь. И не занимайтесь самолечением.

Заболело горло и заложило нос у меня коронавирус? Что делать при первых признаках ОРВИ рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Что делать при первых признаках коронавируса?
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заболело горло и заложило нос у меня коронавирус? Что делать при первых признаках ОРВИ рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

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Что делать при первых признаках ОРВИ «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Напомним, Алла Николаевна также рассказала, как протекает легкая форма коронавируса и как при ней лечатся дома. Что делать близким, как жить одной квартире. Напомним, первый случай COVID-19 зафиксирован в Бердске. Девушка 29 лет прилетела из Сочи. В Новосибирской области 76 зараженный, два умерли. 7 человек за пределы региона не выезжали.

— Если у вас повышенная температура, простуда или боль в горле, не паникуйте. Обязательно нужно вызвать на дом врача. Нельзя заниматься самолечением.
Позвоните в регистратуру БЦГБ, — сказала главврач.

Первые признаки коронавируса:

— Новый коронавирус попадает в организм через слизистые, впрочем, как и все другие респираторные вирусы, включая грипп. По данным ВОЗ чаще всего заболевание начинается со слабости и недомогания, повышения температуры и сухого кашля. У некоторых людей могут отмечаться боли и ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Чаще всего, эти симптомы развиваются постепенно и проявляются довольно слабо, — рассказала Дробинская 17 апреля.

Телефоны больниц:

Взрослое поликлиническое отделение №1: (38341) 2-18-81, (38341) 3-04-73
Взрослое поликлиническое отделение №2: (38341) 4-34-20, (38341) 4-34-21

Детское поликлиническое отделение №1: (38341) 2-07-27, (38341) 3-14-44
Детское поликлиническое отделение №2: (38341) 4-14-26, (38341) 4-14-90.

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От редакции

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Аноним, 18 апреля 2020 13:03
Если кто не дозвонится по указанным телефонам, звонить по неуказанному телефону главврача или написать об этом в Курьер?

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