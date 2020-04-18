Заболело горло и заложило нос — у меня коронавирус? Что делать при первых признаках ОРВИ рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Что делать при первых признаках ОРВИ «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Напомним, Алла Николаевна также рассказала, как протекает легкая форма коронавируса и как при ней лечатся дома. Что делать близким, как жить одной квартире. Напомним, первый случай COVID-19 зафиксирован в Бердске. Девушка 29 лет прилетела из Сочи. В Новосибирской области 76 зараженный, два умерли. 7 человек за пределы региона не выезжали.
— Если у вас повышенная температура, простуда или боль в горле, не паникуйте. Обязательно нужно вызвать на дом врача. Нельзя заниматься самолечением.
Позвоните в регистратуру БЦГБ, — сказала главврач.
Первые признаки коронавируса:
— Новый коронавирус попадает в организм через слизистые, впрочем, как и все другие респираторные вирусы, включая грипп. По данным ВОЗ чаще всего заболевание начинается со слабости и недомогания, повышения температуры и сухого кашля. У некоторых людей могут отмечаться боли и ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Чаще всего, эти симптомы развиваются постепенно и проявляются довольно слабо, — рассказала Дробинская 17 апреля.
Телефоны больниц:
Взрослое поликлиническое отделение №1: (38341) 2-18-81, (38341) 3-04-73
Взрослое поликлиническое отделение №2: (38341) 4-34-20, (38341) 4-34-21
Детское поликлиническое отделение №2: (38341) 4-14-26, (38341) 4-14-90.