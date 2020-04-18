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Один зараженный COVID-19 выявлен в Бердске на 18 апреля. Сводка коронавируса

13:57 18.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Под наблюдением находится 39 человек, из них 5 детей. Снято с наблюдения за сутки 3 человек. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди бердчан на субботу нет.

Один зараженный COVID 19 выявлен в Бердске на 18 апреля. Сводка коронавируса
Сводка коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Один зараженный COVID 19 выявлен в Бердске на 18 апреля. Сводка коронавируса

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Сообщение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Бердске.

По состоянию на 18 апреля в городе Бердске под наблюдением находится 39 человек, из них 5 детей.

По Постановлению Роспотребнадзора 27 человек, самообратившихся граждан 12.

Снято с наблюдения за сутки 3 человек.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

В городе Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Пациент находится во взрослой инфекционной больнице №1 г.Новосибирска. Новых случаев положительных результатов на COVID-19 в городе Бердске нет.

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Аноним, 18 апреля 2020 13:20
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Сидим и работаем из дома 3 недели.

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