Один зараженный COVID-19 выявлен в Бердске на 18 апреля. Сводка коронавируса

Сообщение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Бердске.
По состоянию на 18 апреля в городе Бердске под наблюдением находится 39 человек, из них 5 детей.
По Постановлению Роспотребнадзора 27 человек, самообратившихся граждан 12.
Снято с наблюдения за сутки 3 человек.
Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.
В городе Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Пациент находится во взрослой инфекционной больнице №1 г.Новосибирска. Новых случаев положительных результатов на COVID-19 в городе Бердске нет.
Сидим и работаем из дома 3 недели.