Один зараженный COVID-19 выявлен в Бердске на 18 апреля. Сводка коронавируса

Под наблюдением находится 39 человек, из них 5 детей. Снято с наблюдения за сутки 3 человек. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди бердчан на субботу нет.

Сводка коронавируса

Сообщение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Бердске.

По состоянию на 18 апреля в городе Бердске под наблюдением находится 39 человек, из них 5 детей.

По Постановлению Роспотребнадзора 27 человек, самообратившихся граждан 12.

Снято с наблюдения за сутки 3 человек.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

В городе Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Пациент находится во взрослой инфекционной больнице №1 г.Новосибирска. Новых случаев положительных результатов на COVID-19 в городе Бердске нет.