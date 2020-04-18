Изрезал до печени бродяга ножом своего приятеля после конфликта на дачах в Новосибирской области

Ссора переросла в драку и 58-летний ранее судимый за систематическое бродяжничество житель села Лесная Поляна напал на знакомого с ножом. 39-летнего пострадавшего с колото-резаной раной грудной клетки и проникающим ранением брюшной полости с повреждением печени увезли в больницу.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого

В Коченевском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

17 апреля в 2.00 в Коченевском районе из своей квартиры дома на улице Южной с. Лесная поляна бригада скорой помощи доставила в центральную районную больницу 39-летнего мужчину с колото-резаной раной грудной клетки, проникающим ранением брюшной полости с повреждением печени. При поступлении потерпевший пояснил, что его ножом ударил знакомый. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 58-летнего ранее судимого за систематическое бродяжничество жителя с. Лесная поляна.

Полицейские установили, что накануне на участке СНТ «Термист» подозреваемый в ходе возникшего конфликта, переросшего в драку, ударил ножом потерпевшего, причинив его здоровью тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.