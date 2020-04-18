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200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля

17:11 18.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Росавиацией сформирован предварительный график вывозных рейсов россиян с 18 до 21 апреля.

200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля
Авиакомпания «Сибирь» выполнит два рейса из Бангкока: во Владивосток 18 апреля и в Новосибирск 19 апреля. Ожидается около 200 человек на каждом рейсе

Росавиацией в рамках Рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из-за рубежа, сформирован предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля.

В ближайшие выходные планируются рейсы из Индии, Японии и Таиланда.

В субботу, 18 апреля, в Москву авиакомпания «Россия» планирует доставить из Гоа около 450 человек.

Авиакомпания «Сибирь» выполнит два рейса из Бангкока: во Владивосток 18 апреля и в Новосибирск 19 апреля. Ожидается около 200 человек на каждом рейсе.

Также из Бангкока 18 апреля запланирован рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург. Планируется привезти 230 человек. Из них более 70 человек будут доставлены из аэропорта Кольцово в Челябинск на автобусе, специально организованном региональными властями.

19 апреля планируется доставить из Токио во Владивосток до 128 россиян. Рейс будет выполнен авиакомпанией «Аврора».

На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск. «Уральские авиалинии» доставят россиян из Бангкока в Кемерово.

В предварительный график включен рейс Катманду(Непал) – Янгон (Мьянма) — Москва. Это рейс авиакомпании Royal Flight. Он запланирован на 21 апреля, планируется вывезти 190 человек.

Как ожидается, 21 апреля «Уральские авиалинии» доставят соотечественников из Гоа в Казань.

К выполнению вывозных рейсов приступит авиакомпания «Ютэйр» — возможен рейс из Джидды в Махачкалу.

Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на портале Госуслуг и получения информации о включении их в список на вывозной рейс.

График вывозных рейсов направлен в Оперативный штаб Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на утверждение.

Программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал Госуслуг

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От редакции

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Т-Яна, 18 апреля 2020 11:42
До сих пор летают на отдых??? Отработан ли механизм обследования сразу на борту? Всех бы одним транспортом на 2 недельную обсервацию, и только после нее - по домам. Есть граждане скрывающие свой адрес проживания, лживые, где их искать медикам, которые получат о них сведения? Моей престарелой родственнице, дней 5 тому назад, звонила из ЦГБ женщина, представившаяся старшей м/с, назвав родственницу по имени отчеству, уточняла не проживает ли с ней женщина (фамилию не запомнила, из-за снижения слуха могла и неправильно воспринять), но вроде бы на букву "Ш". Добираться до дома надо, это наши соотечественники, но на случаи заболевания людей без явных контактов есть в сводке за каждый день, к сожалению.
Аноним, 18 апреля 2020 13:08
Да сколько можно? Такое чувство, что полстраны заграницей находится. Но зато орут на каждом сайте, что им детей кормить нечем! Зачем их сейчас вывозят, нечего таскать заразу. Полетели, пусть сидят там отдыхают дальше!
Аноним, 18 апреля 2020 17:37
это работягам с зарплатой в 15-20 тыс. детей кормить нечем. а их начальники и хозяева отдыхают за границей - им деньги же надо где то тратить
Аноним, 18 апреля 2020 18:54
Не факт, что на рейсе не было тех самых работяг.
"с зарплатой в 15-20 тыс. детей кормить нечем"...если вы не в курсе, то это проблема самого работяги.
Аноним, 18 апреля 2020 19:55
Если б я был президентом,
То не бросил бы туристов.
Всем бы, как и россиянцам,
Выдал тыщ так по двенадцать.
Чтоб не ехали обратно
До скончанья карантина.
Ага и помощь бизнесу., 18 апреля 2020 20:39
чтоб не какроссия а чисто как в англии..https://www.youtube.com/watch?v=ta-Z_psXODw&list=RDta-Z_psXODw&index=1

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