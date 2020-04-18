Сняли на видео задержание при получении взятки в 2 млн рублей замглавы Хакасии. За контракт на строительство диспансера

Сергей Новиков, министр ЖКХ Хакасии, уже привлекался к уголовному делу, где фигурировала сумма в 48 млн рублей, нооно было закрыто по истечению срока давности. Местные СМИ сообщают, что руководство республики ему всегда благоволило.

И.о. заместителя главы Хакасии – министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков

17 апреля в Абакане был задержан и.о. заместителя главы Хакасии – министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков. Он подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время идут следственные действия, сообщили в субботу утром в администрации республики.

— Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона, — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

По предварительным данным, Новиков был пойман с поличным при получении взятки от представителя одной из строительных организаций региона, которая должна была участвовать в возведении диспансера в поселке Туим. Сумма взятки оценивается в 2 млн рублей.

В начале апреля, когда вся страна уже вступила в борьбу с коронавирусом и ситуация во многих регионах оказалась непростой, коммунист-губернатор принял странное кадровое решение и назначил Новикова своим заместителем.

Пополнение в рядах своих замов Коновалов объяснил необходимостью «обеспечить бесперебойное функционирование сферы жизнеобеспечения граждан», говоря о подаче тепла, воды и электроэнергии. Новиков должен был курировать деятельность госкомитета энергетики и тарифного регулирования и при этом продолжал руководить Министерством строительства и ЖКХ.

Однако стоит отметить, что личность Новикова уже была связана с многочисленными скандалами и уголовными делами. И его назначение с самого начала вызывало недоумение у общественности в регионе, передает РЕН-ТВ.

Уголовное дело и арест

Коммунист Новиков уже возглавлял министерство (с декабря 2014-го по март 2016 года), однако был задержан по делу «Хакресводоканала». По делу проходили несколько человек, но только Новикову удалось спустя всего лишь месяц после ареста выйти под подписку о невыезде, поскольку ему дважды переквалифицировали обвинения (сначала на превышение должностных полномочий, а затем на халатность).

По версии следствия, участники организованной группы совершили хищение десятков миллионов рублей из ГУП «Хакресводоканал» путем заключения фиктивных договоров с фирмами на поставку угля по завышенной стоимости.

В деле Новикова фигурировала сумма в 48 млн рублей, но после переквалификации обвинения это были уже 50 тысяч. Дело было закрыто по истечению срока давности.

Кроме того, Новиков несколько лет после освобождения из СИЗО и ухода из правительства работал директором сельскохозяйственного рынка Абакана, который, по сообщениям СМИ, регулярно получал щедрые субсидии от местных властей.

Проработав на посту зама Коновалова меньше трех недель, Новиков также успел оказаться в скандальной ситуации. Он потребовал от испытывающих проблемы с отоплением граждан «не копить долги и оплачивать коммунальные услуги». Кроме того, он потребовал «открыть кассы» для сбора денег у пенсионеров. За это высказывание местные жители подвергли его жесткой критике в Сети.

Премии Коновалова и замерзающая Хакасия

Заступив на пост губернатора, Коновалов угодил сразу в несколько громких скандалов. Например, спустя всего два месяца после назначения он выписал щедрые новогодние премии своим подчиненным на высших должностях «за счет экономии по фонду оплаты труда». Чиновники получили выплаты по 200-400 тыс. рублей, а некоторые — более 1 миллиона рублей. При этом большинство из них проработали на своих постах не более 1,5 месяца.

Не забыл Коновалов и о себе. Прокуратура Республики Хакасия в мае 2019 года провела проверку и признала незаконной надбавку к зарплате главы региона в 400% оклада.

Все это происходило, когда несколько районов Хакасии зимой и в начале весны 2019 года остались без отопления из-за огромных долгов перед энергетиками. При этом старые котельные, которые еле пережили прошлый отопительный сезон, никто так и не отремонтировал. Регион продолжает страдать из-за отключений тепла. Долги правительства Хакасии достигали более чем полумиллиарда рублей.

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