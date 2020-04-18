Привезли коронавирус из Москвы и Петербурга двое из 10 новых зараженных на 18 апреля в Новосибирскую область

Четыре случая – контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

10 новых случаев коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 10 утра 18 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 10 человек, инфицированных коронавирусом. В том числе один ребенок.

Два человека выезжали за пределы региона: в Москву и Санкт-Петербург. Четыре случая – контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией – 86, из них 16 человек выздоровели, двое скончались. Коронавирусная инфекция к настоящему моменту зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске зарегистрирован один случай коронавируса — 29-летняя девушка заболела после поездки в Сочи.

В детской больнице №3 находятся 28 детей с подозрением на COVID-19. В том числе ребенок с подтвержденным диагнозом.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 18 апреля госпитализировано 140 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.