Требуют выдать каждому взрослому 25 тыс. рублей и по 15 тыс. на ребенка в самоизоляцию депутаты из регионов РФ

По мнению 78 авторов письма, если президент и правительство не могут ввести режим ЧС и выплатить людям деньги, то они должны «незамедлительно подать в отставку».

Около 80 депутатов призвали выплатить населению по 25 тысяч рублей

Группа региональных и муниципальных депутатов из разных регионов России призвала выплатить гражданам пособия. Обращение направлено президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину. Депутаты считают, что нужно дать по 25 тыс. руб. на взрослого и 15 тыс. руб. на ребенка.

Открытое обращение опубликовал у себя на странице «Вконтакте» депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов. В нем указаны фамилии 78 региональных и муниципальных депутатов Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Псковской области.

«Объявив так называемую «самоизоляцию» и не выделив необходимых средств для поддержки граждан, федеральные власти фактически переложили всю тяжесть ситуации на рядовых граждан, а ответственность — на губернаторов… Выделение по непрозрачным критериям государственной помощи некоему «списку системообразующих предприятий» выглядит очередным коррупционным переделом рынка»,— говорится в обращении. По мнению авторов письма, если президент и правительство не могут ввести режим ЧС и выплатить людям деньги, то они должны «незамедлительно подать в отставку».

Ранее депутаты от фракции КПРФ направили мэру Москвы обращение, в котором требовали выплатить жителям по 20 тыс. руб., произвести за счет городского бюджета оплату коммунальных услуг москвичей до конца года, а также до 31 декабря приостановить выплаты граждан по кредитам. Во втором обращении коммунисты потребовали отменить систему пропусков в столице, передает Ъ.