18.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Отказалась раздавать «деньги с вертолета» россиянам глава Центрабанка по примеру США и Японии

13:07 18.04.2020 Фото: Кремлин.ру
1

По мнению Эльвиры Набиуллиной, прямые выплаты населению необходимы, но стандартными способами. Правительство увеличило пособия по безработице и выдает гранты компаниям, производит выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы россиян, а также оказывает другие адресные меры поддержки семьям с детьми.

Отказалась раздавать деньги с вертолета россиянам глава Центрабанка по примеру США и Японии
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею раздачи денег населению
Сюжет: Все пособия Путина
Отказалась раздавать деньги с вертолета россиянам глава Центрабанка по примеру США и Японии

Как оформить пособие по безработице и получить 3000 рублей на каждого ребенка от Путина в Бердске?Отказалась раздавать «деньги с вертолета» россиянам глава Центрабанка по примеру США и ЯпонииЕщё 34 новостей

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения «раздавать деньги с вертолета». По ее мнению, прямые выплаты населению необходимы, но стандартными способами, передает РИА Новости.

Так, правительство увеличило пособия по безработице и выдает гранты компаниям, производит выплаты зарплат для того, чтобы поддержать доходы россиян, а также оказывает другие адресные меры поддержки семьям с детьми.

Набиуллина отметила, что «вертолетные деньги» как способ поддержки используют страны, в которых исчерпаны стандартные способы ведения денежно-кредитной политики. В частности, такие страны покупают облигации, в том числе «мусорного» рейтинга.

Сейчас «вертолетные деньги» получают в нескольких странах, включая США и Японии.

Снижение ключевой ставки
Также Набиуллина объявила, что Центробанк 24 апреля обсудит снижение ключевой ставки.
«Думаю, что будем детально рассматривать его в разных экономических сценариях, и в том числе, какого размера шаги могут быть предприняты», — сказала Набиуллина.

При этом она отметила, что повышение ставки маловероятно.

Покупка госдолга не планируется
Глава Центробанка рассказала, что покупка госдолга для поддержки российской экономики пока не нужна, так как достаточно стандартных мер.

По ее словам, госдолг покупают страны, в которых учетные ставки находятся около нуля или даже в отрицательной зоне.
«У нас такой ситуации нет. У нас ключевая ставка пока 6%», — напомнила глава Центробанка.

После заявлений Набиуллиной рубль слегка укрепился против основных резервных валют. Так, курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 28 копеек.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши доходы упали на самоизоляции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист
15:40 18-04-2020
Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист
Лидерство - это врожденное качество? Не хотят быть лидерами жители России
15:33 18-04-2020
Лидерство - это врожденное качество? Не хотят быть лидерами жители России
Пропала без вести 4-летняя девочка в Ингушетии. Ее искали всю ночь
15:24 18-04-2020
Пропала без вести 4-летняя девочка в Ингушетии. Ее искали всю ночь
Ужесточил режим самоизоляции с 22 апреля мэр Москвы. Проехать по столице станет сложнее
15:11 18-04-2020
Ужесточил режим самоизоляции с 22 апреля мэр Москвы. Проехать по столице станет сложнее
Предлагаю выйти с портретами фронтовиков на балконы и спеть военную песню в Бердске. И все записать на видео
15:11 18-04-2020
Предлагаю выйти с портретами фронтовиков на балконы и спеть военную песню в Бердске. И все записать на видео
БердскЗатопит грунтовыми и талыми водами Бердск. Обещает разлив Берди и наводнение с Алтая МЧС 1
15:02 18-04-2020
Затопит грунтовыми и талыми водами Бердск. Обещает разлив Берди и наводнение с Алтая МЧС
БердскПрозимовавшую на центральной улице остановку вернули на кладбище Бердска 1
14:54 18-04-2020
Прозимовавшую на центральной улице остановку вернули на кладбище Бердска
Сняли на видео задержание при получении взятки в 2 млн рублей замглавы Хакасии. За контракт на строительство диспансера 1
14:41 18-04-2020
Сняли на видео задержание при получении взятки в 2 млн рублей замглавы Хакасии. За контракт на строительство диспансера
Фото: Толпы детей после 14 лет в парке
14:33 18-04-2020
Фото: Толпы детей после 14 лет в парке
Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской области 1
14:28 18-04-2020
Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской области