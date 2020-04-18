Отказалась раздавать «деньги с вертолета» россиянам глава Центрабанка по примеру США и Японии

По мнению Эльвиры Набиуллиной, прямые выплаты населению необходимы, но стандартными способами. Правительство увеличило пособия по безработице и выдает гранты компаниям, производит выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы россиян, а также оказывает другие адресные меры поддержки семьям с детьми.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения «раздавать деньги с вертолета». По ее мнению, прямые выплаты населению необходимы, но стандартными способами, передает РИА Новости.

Так, правительство увеличило пособия по безработице и выдает гранты компаниям, производит выплаты зарплат для того, чтобы поддержать доходы россиян, а также оказывает другие адресные меры поддержки семьям с детьми.

Набиуллина отметила, что «вертолетные деньги» как способ поддержки используют страны, в которых исчерпаны стандартные способы ведения денежно-кредитной политики. В частности, такие страны покупают облигации, в том числе «мусорного» рейтинга.

Сейчас «вертолетные деньги» получают в нескольких странах, включая США и Японии.

Снижение ключевой ставки

Также Набиуллина объявила, что Центробанк 24 апреля обсудит снижение ключевой ставки.

«Думаю, что будем детально рассматривать его в разных экономических сценариях, и в том числе, какого размера шаги могут быть предприняты», — сказала Набиуллина.

При этом она отметила, что повышение ставки маловероятно.

Покупка госдолга не планируется

Глава Центробанка рассказала, что покупка госдолга для поддержки российской экономики пока не нужна, так как достаточно стандартных мер.

По ее словам, госдолг покупают страны, в которых учетные ставки находятся около нуля или даже в отрицательной зоне.

«У нас такой ситуации нет. У нас ключевая ставка пока 6%», — напомнила глава Центробанка.

После заявлений Набиуллиной рубль слегка укрепился против основных резервных валют. Так, курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 28 копеек.