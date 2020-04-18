Как оформить пособие по безработице и получить 3000 рублей на каждого ребенка от Путина в Бердске?

В бердском Центре занятости ажиотаж — потерявшие работу люди хотят встать на учет, чтобы получать деньги. Но многие в онлайн-заявлениях указывают ложные сведения. Таким ЦЗН отказывает и не признает их безработными. Все данные проверяют.

Многие россияне потеряли доходы после введения режима самоизоляции

По 3000 рублей на каждого ребенка в семьях, где родители потеряли работу в пандемию коронавируса, будут платить 3 месяца, заявил Владимир Путин в обращении к нации 8 апреля. Кроме того, по поручению президента безработным увеличат пособие по безработице до 12 130 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Будем напрямую помогать именно тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке… Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, — сказал Путин.

Впрочем, до регионов, в том числе Бердска инструкции и деньги пока не дошли, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ И 3000 РУБЛЕЙ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА: инструкция

Минтрудом подготовлен проект постановления, позволяющий назначать максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для граждан, которые обратились в органы занятости с 1 марта 2020 года, вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы. Безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, в этот период будет назначаться повышенное пособие из расчета по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Соответствующий проект постановления правительства РФ подготовил Минтруд России.

— Максимальный размер пособия по безработице будет назначаться гражданам автоматически на 11-й день после обращения, если к этому моменту заявитель не нашел подходящую вакансию. Если в семье безработного есть несовершеннолетние, то пособие будет назначено в увеличенном размере. Доплата составит по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего, — пояснил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В центре занятости Бердска аншлаг

В Центре занятости населения Бердска сейчас идет активная регистрация безработных в режиме онлайн. ЦЗ сейчас закрыт и работает исключительно дистанционно, без приема посетителей. Желающих встать на учет как безработный значительно прибавилось после выступления президента и объявления упрощенной регистрации временно потерявших работу.



— Идет электронная запись. Желающих очень много. Выплаты пособия по безработице не прекращались ни на секунду. Но пока они начисляются по прежней схеме и по прежним суммам, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 17 апреля в бердском ЦЗН.

По словам директора Центра Елены Дмитриевой, все пока осталось «на уровне выступления»:

— У нас нет никаких распоряжений. Я так понимаю, что еще Минтруду ничего не пришло.

Напомним, с 9 апреля в России действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в Центр занятости дистанционно через портал «Работа в России». В этот же день на портале «Работа в России» был развернут сервис, который позволяет гражданам дистанционно подать заявление в службы занятости круглосуточно в режиме онлайн.

Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. По новому порядку заявителю достаточно будет подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме. Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

Однако в бердском ЦЗН, как отметила Елена Дмитриева, много работы приходится делать впустую, так как люди делают ошибки:

— Мы перешли на удаленную работу. И у нас, естественно, аншлаг! Другое дело, что заявления заполняют неправильно, данные дают недостоверные. Много работы делаем впустую. Нам приходит только заявление. А все остальные данные о периодах работы, и о получаемом доходе мы берем в Пенсионном фонде. Заявитель пишет, что он уволился чуть ли не вчера. А из ПФ приходит ответ «по нулям». Люди не сообщают, что они являются учредителями или акционерами. Мы потом это выявляем. Но все заявления мы должны обрабатывать, запрос приходит через какое-то время. И мы отказываем в постановке на учет в качестве безработных.

Пособия пока платят по-старому

Но бердский ЦЗН пока не выплачивает заявленные президентом суммы — бердские безработные получают пособие пока по старой схеме, в зависимости от предыдущей зарплаты. Выплаты на детей в размере 3000 рублей стоящие на учете по безработице в Бердске еще не получали.

— Платим пока по старой схеме. С той разницей, что вырос максимальный размер пособия (до 14 556 рублей с учетом районного коэффициента). Как только придут деньги, мы обязательно сообщим, люди сразу узнают, — констатировала Елена Борисовна.