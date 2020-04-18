18.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

СКР: Убил защищавшего свою мать мальчика бывший заключенный из-за халатности сотрудника ФСИН в Архангельской области

13:50 18.04.2020 Фото: СКР
0

Следователи выяснили, что представитель УФСИН не сообщил об освобождении из мест заключения Романа Пронина. Надзора поэтому за ним не было. За покушение на убийство женщины и смерть ее несовершеннолетнего сына убийцу посадили на 20,6 лет. А мальчика наградили орденом Мужества посмертно.

СКР: Убил защищавшего свою мать мальчика бывший заключенный из за халатности сотрудника ФСИН в Архангельской области
Следственный комитет расследует дело о халатности сотрудника ФСИН

Бывший начальник отдела подразделения УФСИН России по Архангельской области, обвиняемый в халатности, предстанет перед судом. Об этом в пятницу сообщили в главке Следственного комитета России.

В СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела специального учета ФКУ «Областная больница УФСИН России по Архангельской области». Должностное лицо данного исправительного учреждения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в результате допущенной начальником отдела специального учета халатности в суд не были направлены необходимые документы в отношении освободившегося из мест лишения свободы Романа Пронина для постановки на административный учет. Это не позволило организовать в отношении него контроль и профилактическую работу. Указанная преступная халатность привела к тому, что Пронин в мае 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил покушение на убийство Натальи Крапивиной и убийство пытавшегося ее защитить сына – несовершеннолетнего Ивана Крапивина.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Роман Пронин был осужден к 20 годам и 6 месяцам лишения свободы за совершение убийства несовершеннолетнего и покушение на убийство его матери.

Напомним, что Указом Президента России за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Иван Крапивин посмертно награжден орденом Мужества. Этот самоотверженный поступок навсегда останется олицетворением истинных человеческих ценностей, а мужество, проявленное Иваном, будет напоминанием сверстникам о настоящем подвиге и любви к близким.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

За бывшими осужденными нужен глаз да глаз?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист
15:40 18-04-2020
Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист
Лидерство - это врожденное качество? Не хотят быть лидерами жители России
15:33 18-04-2020
Лидерство - это врожденное качество? Не хотят быть лидерами жители России
Пропала без вести 4-летняя девочка в Ингушетии. Ее искали всю ночь
15:24 18-04-2020
Пропала без вести 4-летняя девочка в Ингушетии. Ее искали всю ночь
Ужесточил режим самоизоляции с 22 апреля мэр Москвы. Проехать по столице станет сложнее
15:11 18-04-2020
Ужесточил режим самоизоляции с 22 апреля мэр Москвы. Проехать по столице станет сложнее
Предлагаю выйти с портретами фронтовиков на балконы и спеть военную песню в Бердске. И все записать на видео
15:11 18-04-2020
Предлагаю выйти с портретами фронтовиков на балконы и спеть военную песню в Бердске. И все записать на видео
БердскЗатопит грунтовыми и талыми водами Бердск. Обещает разлив Берди и наводнение с Алтая МЧС 1
15:02 18-04-2020
Затопит грунтовыми и талыми водами Бердск. Обещает разлив Берди и наводнение с Алтая МЧС
БердскПрозимовавшую на центральной улице остановку вернули на кладбище Бердска 1
14:54 18-04-2020
Прозимовавшую на центральной улице остановку вернули на кладбище Бердска
Сняли на видео задержание при получении взятки в 2 млн рублей замглавы Хакасии. За контракт на строительство диспансера 1
14:41 18-04-2020
Сняли на видео задержание при получении взятки в 2 млн рублей замглавы Хакасии. За контракт на строительство диспансера
Фото: Толпы детей после 14 лет в парке
14:33 18-04-2020
Фото: Толпы детей после 14 лет в парке
Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской области 1
14:28 18-04-2020
Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской области