СКР: Убил защищавшего свою мать мальчика бывший заключенный из-за халатности сотрудника ФСИН в Архангельской области

Следователи выяснили, что представитель УФСИН не сообщил об освобождении из мест заключения Романа Пронина. Надзора поэтому за ним не было. За покушение на убийство женщины и смерть ее несовершеннолетнего сына убийцу посадили на 20,6 лет. А мальчика наградили орденом Мужества посмертно.

Следственный комитет расследует дело о халатности сотрудника ФСИН

Бывший начальник отдела подразделения УФСИН России по Архангельской области, обвиняемый в халатности, предстанет перед судом. Об этом в пятницу сообщили в главке Следственного комитета России.

В СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела специального учета ФКУ «Областная больница УФСИН России по Архангельской области». Должностное лицо данного исправительного учреждения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в результате допущенной начальником отдела специального учета халатности в суд не были направлены необходимые документы в отношении освободившегося из мест лишения свободы Романа Пронина для постановки на административный учет. Это не позволило организовать в отношении него контроль и профилактическую работу. Указанная преступная халатность привела к тому, что Пронин в мае 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил покушение на убийство Натальи Крапивиной и убийство пытавшегося ее защитить сына – несовершеннолетнего Ивана Крапивина.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Роман Пронин был осужден к 20 годам и 6 месяцам лишения свободы за совершение убийства несовершеннолетнего и покушение на убийство его матери.

Напомним, что Указом Президента России за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Иван Крапивин посмертно награжден орденом Мужества. Этот самоотверженный поступок навсегда останется олицетворением истинных человеческих ценностей, а мужество, проявленное Иваном, будет напоминанием сверстникам о настоящем подвиге и любви к близким.