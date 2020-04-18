Сбежали врачи и медсестры из закрытой на карантин по коронавирусу больнице в Уфе

Они не стали дожидаться анализов на COVID-19 и нарушили карантин. Теперь их положат в клинику принудительно.

Медики не стали дожидаться окончания карантина

Прокуратура Башкирии уточнила, что из закрытой на карантин по COVID-19 больнице в Уфе, не дождавшись анализов, сбежали 7 врачей и медперсонал.

Сотрудников Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ), которые сбежали домой из-под карантина, положат в клинику принудительно. Об этом сообщила 17 апреля пресс-служба Кировского районного суда, куда обратился главный санитарный врач Башкирии с исковым заявлением положить сбежавших людей обратно в клинику.

— Ответчики 9 апреля в период режима изоляции самовольно покинули территорию больницы, четырнадцатидневный срок медицинского наблюдения не выдержали и обследовались не полностью. Это может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга контактирующих лиц в Башкирии, — отметили в пресс-службе.

Это решение ответчики могут обжаловать в Верховном суде.

РКБ закрыли на карантин 6 апреля после того, как там скончалась женщина с коронавирусом. Она была мамой популярного в Башкирии певца.