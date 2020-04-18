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Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской области

14:28 18.04.2020 Фото: pexels.com
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По расчетам ученых, количество бессимптомных больных начнет снижаться в конце апреля, а число восприимчивых будет падать с начала мая. Заболеваемость и смертность будут расти без всплесков.

Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской области
Математики спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Новосибирске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской области

Пик коронавируса спрогнозировали математики на начало июня в Новосибирской областиСбежали врачи и медсестры из закрытой на карантин по коронавирусу больнице в УфеЕщё 725 новостей

Ученые новосибирского Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в городе. Наибольшее число случаев они ожидают в начале июня.

Пик эпидемии коронавируса будет зафиксирован в Новосибирске в начале июня 2020 года, подсчитали сотрудники ИВМиИГ СО РАН. Доклад представили на конференции «Актуальные проблемы прикладной математики», сообщает ТАСС.

Ученые разделили жителей на пять групп: восприимчивые к вирусу, инфицированные без симптомов, больные с симптомами, вылечившиеся и умершие. По их расчетам, количество бессимптомных больных начнет снижаться в конце апреля, а число восприимчивых будет падать с начала мая. Заболеваемость и смертность будут расти без всплесков.

«Мы использовали множество ранее созданных моделей для наиболее правильной настройки на РФ. Была выбрана модель распространения в популяции с возможностью настройки параметров под определенный город, — рассказала сотрудница института Ольга Криворотько. — На сегодня получены результаты моделирования до 16 июня, то есть еще на два месяца в Новосибирске, и в Москве».

По расчетам новосибирских математиков, в Москве пик заболеваемости произойдет в середине мая, с начала месяца будет падать число бессимптомных и восприимчивых к вирусу.

В Новосибирской области зафиксировано 86 случаев коронавируса и две смерти от него. Общее число случаев заражения в Сибири достигло 678. Всего в России, по официальным данным, заболели более 32 тыс. человек, 273 погибли, почти 2,6 тыс выздоровели.

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От редакции

Прогноз обнадеживает?

Аноним, 18 апреля 2020 14:40
А можно обнародовать исходные данные, которыми оперировали ученые?
Вдруг они не совпадут с теми, которыми нас пичкают государственные политические деятели?

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