Прозимовавшую на центральной улице остановку вернули на кладбище Бердска

Накануне Пасхи снова поставили остановочный павильон возле бердского кладбища. Остановку вернули на прежнее место перед родительскими днями, когда люди массово выезжают на кладбище, чтобы привести в порядок могилы.
Остановочный павильон зимовал на 11-м квартале. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», остановка исчезла с бердского кладбища в середине октября 2019 года по приказу мэра Евгения Шестернина.
— Остановку убрали, так как зимой автобусы на кладбище не ходят, — аргументировала начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина.
Как сообщал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, «павильон перенесли на остановку «11 квартал», это временная мера».
Чиновники обещали, что на кладбище поставят новый. Но вернули старую остановку. И расстрелянный из пневматики дорожный знак «остановка» остался неизменным с прошлого года. В мэрии инцидент назвали вандализмом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».