Ужесточил режим самоизоляции с 22 апреля мэр Москвы. Проехать по столице станет сложнее

Москвичи, имеющие служебное удостоверение, обязаны будут зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных или служебных машин, а также электронных карт; включить госномер машины в цифровой пропуск нужно не менее чем за 5 часов до поездки, на такси госслужащим нужно получить специальные буквенно-числовые коды.

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. Весь апрель в городе не будет работать большинство предприятий. Также сохраняется обязательное использование цифровых пропусков.

По указу мэра введено несколько правил, которые начнут действовать с 22 апреля. В их числе:

для контроля пропускного режима при поездках на автомобиле задействуют дорожные камеры фотовидеофиксации (штраф 5 тыс. руб. будет выноситься за проезд под каждой камерой на пути нарушителя);

граждане, имеющие служебное удостоверение, обязаны будут зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных или служебных машин, а также электронных карт; включить госномер машины в цифровой пропуск нужно не менее чем за пять часов до поездки;

для поездок на такси госслужащим нужно получить специальные буквенно-числовые коды (в том же порядке, что и цифровые пропуска);

для проезда в общественном транспорте нельзя будет использовать одноразовые билеты, допускаются только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты;

чтобы воспользоваться электронными картами, их обязательно нужно включить в свои цифровые пропуска;

вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности;

расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому,— лекарства будут получать и горожане с проявлениями ОРВИ.

Сергей Собянин уточнил, что пропускной режим не распространяется на грузовые перевозки. В пригородных поездах будут действовать стандартные билеты на проезд.

Мэр Москвы объяснил ужесточение мер тем, что в городе растет заболеваемость коронавирусом. При этом, по его словам, ситуация развивается «не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию». Господин Собянин считает, что благодаря действующим ограничениям был достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости. Он уточнил, что принятые им дополнительные меры позволят почти полностью отказаться от ручного контроля пропусков, «передав эти функции автоматизированным системам».

Как рассказал мэр, неделю назад московские медучреждения «работали на пределе». «Сегодня они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно»,— сообщил он.

Напомним, с конца марта в Москве и большинстве регионов РФ был введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Цифровые пропуска заработали в столице и Подмосковье с 15 апреля. Столичные власти также решили, что предписание об обязательной изоляции будут получать и больные с симптомами простуды.