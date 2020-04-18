Пропала без вести 4-летняя девочка в Ингушетии. Ее искали всю ночь

В субботу утром ребенка нашли, медицинская помощь ей не требуется. В поисках ребенка приняли участие спасатели МЧС, полиция, местные жители и сельская администрация.

Росгвардия участвовала в поисках пропавшего ребенка

Четырехлетняя девочка пропала вечером в пятницу в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии, в ее поисках участвовали спасатели, сотрудники полиции и добровольцы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Вечером в пятницу поступило сообщение, что в станице Нестеровская пропала девочка 2016 года рождения. В поисках ребенка участвуют спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, а также добровольцы. По состоянию на 01.30 мск субботы поиски результата не дали», — отметили в ведомстве.

Четырехлетняя девочка, поиски которой начались в пятницу вечером в селе Нестеровском Сунженского района Ингушетии, найдена. Медицинская помощь ей не требуется, сообщили уточненную информацию 18 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Девочка найдена, жива и здорова», — сказал собеседник агентства.

В поисках ребенка приняли участие спасатели МЧС, полиция, местные жители и сельская администрация.

Напомним, неделю назад потерявшегося в Академгородке 8-летнего мальчика нашли в одном из магазинов Бердска. Он прятался между стеллажами. Ночью сработала сигнализация и приехала охрана, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».