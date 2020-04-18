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Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист

15:40 18.04.2020 Фото: pixabay
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Можно выплачивать задолженность по частям, в рассрочку, при этом выплаты должны осуществляться на протяжении 12 месяцев равными частями.

Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист
Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку

Если у вас накопился большой долг за квартиру, или вы понимаете, что в течение нескольких месяцев не сможете платить за коммунальные услуги, существует несколько вариантов погашения задолженности — субсидии, рассрочка, льготы от государства, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, пишет РИА Новости.http://www.ria.ru
Но сначала, по его словам, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, узнать размер задолженности и при возможности сразу произвести оплату. Всю необходимую информацию сейчас можно получить через сайт поставщика услуг, зайдя в личный кабинет.
Если долг по квартплате уже достаточно большой, существует несколько вариантов, чтобы его погасить.

Во-первых, можно получить субсидии. «Эта помощь от государства доступна как собственникам квартир, так и съемщикам, но только если сумма на содержание квартиры обходится семье более 22% от общего дохода», — пояснил юрист.

Во-вторых, можно выплачивать задолженность по частям, в рассрочку, при этом выплаты должны осуществляться на протяжении 12 месяцев равными частями. Кроме того, есть категория граждан, имеющих право на различные льготы от государства. ​

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От редакции

Каков размер вашего долга?

Аноним, 18 апреля 2020 17:26
НВР:
У вас нет денег на погашение долга? Возьмите новый кредит на погашения старого долга! У вас не денег на погашения кредита? Возьмите новый кредит! Повторить бесконечно...

Я вас правильно понимаю?

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