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Жалуются на перетоп: Батареи жарят по-зимнему при температуре на улице +24 градуса в Бердске. Будет ли перерасчет?

16:25 18.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Заплатить за отопление при открытых форточках бердчанам придется по полной. Остановить котельные нельзя. Вице-мэр предлагает поставить автоматику или решить на собрании жильцов отключиться от тепла, чтобы не «отапливать воздух».

Жалуются на перетоп: Батареи жарят по зимнему при температуре на улице +24 градуса в Бердске. Будет ли перерасчет?
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров предлагает варианты снижения температуры в квартирах во время отопительного сезона

Сегодня, 18 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» горожане жалуются на жару в квартирах.
— Топят так, что невозможно дышать! — возмущен Константин, живущий в многоквартирном доме №2В на ул. Комсомольской.

По его словам, изнывают от жары жители 11-го квартала, в частности дома №16 на ул. Ленина, а также проживающие в доме №26 на ул. Лелюха.

— Получается, отапливаем воздух. Форточки у многих открыты еще со вчерашнего вечера. А большинство людей дома сидят на самоизоляции и изнывают от жары, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск», намереваясь обращаться в мэрию с просьбой ограничить температуру теплоносителя в городских котельных.

Он полагает, что котельные «стараются» потому, что из-за теплой зимы у них остались запасы топлива, которые нужно израсходовать. По мнению Константина, мало того, что за «перетоп» придется оплатить населению, наносится ущерб здоровью бердчан, сидящих из-за коронавируса по домам.

Как пояснил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, по закону отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока этого не наблюдается. Кроме того, он предлагает бердчанам устанавливать в домах «автоматику», которая регулирует температуру в батареях в зависимости от погоды.

— Кроме того, дом может быть отключен от системы отопления с помощью управляющей компании. За это должны проголосовать 100% жителей. Тогда УК имеет право отключить тепло. Но, к сожалению, в квартирах разная температура в зависимости от этажа, от того, куда выходят окна — на солнечную сторону или нет. Кому-то жарко, кому-то комфортно. Вопрос спорный. Поэтому самое лучшее — поставить автоматику на общедомовые приборы. Она окупается в течение двух лет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в субботу Владимир Николаевич.

Он привел пример своего многоквартирного дома, где «автоматика» отключается, как только на улице температура повышается больше 8 градусов:

— Подача теплоносителя регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха. Это очень удобно. Люди находятся в комфорте и экономят на оплате услуг ЖКХ.

По оценке Захарова, особенно выгодна «автоматика» в так называемый переходный период — весной и осенью. Ее установка стоит порядка 300 тыс. рублей. А люди платят меньше за отопление примерно на 30%. По факту того, что показывает прибор учета. Весеннюю жару в квартирах придется оплатить по полной стоимости, даже если круглые сутки открыты окна.

Вице-мэр заверил, что бердские котельные сейчас дают температуру «по минимуму», поскольку теплоноситель распределяется и на отопление, и на горячую воду. При этом Владимир Николаевич пообещал выяснить в управляющей компании, которая обслуживает дома по указанным адресам, можно ли что-то сделать для людей:
— Я лично поработаю с управляющими организациями. Возможно, что-то можно поправить. Все городские котельные работают «на минимуме». Отключить сейчас их невозможно.

Как сообщал «Курьер Среда. Бердск», в планах мэрии завершить отопительный сезон в городе 10 мая. Предположительно, в этот день остановят бердские котельные в части подачи тепла в квартиры горожан.

— Система отопления Бердска — это более 200 км трубопровода. Нажать кнопку и пожить несколько часов без тепла, а к ночи включить не получится. Система разворачивается достаточно долго — неделю запускается и также инертно сворачивается. Это сложная операция, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы.

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От редакции

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Алесандр, 18 апреля 2020 16:51
Замучил уже этот Захаров.Где у Нас мзр. Захарова назад в депутаты.Володя вали от туда не потянеш и не справляешся . Потом будет хуже!
+7, 18 апреля 2020 17:44
Поддерживаю вас. Мэра вообще не видать последнее время, отодвинули в сторону. Пиарят Захарова, чтобы лицо примелькалось перед выборами.
Аноним, 18 апреля 2020 16:51
Каждый год как всегда... Одни и те же жалобы от жителей, одни и те же ответы... от Захарова...
Аноним, 18 апреля 2020 17:08
А на какой улице Бердска +24? Уточните, пожалуйста
Аноним, 18 апреля 2020 18:00
Есть предложение:
Активистам - противникам тепла авторизоваться.
Всех их внести в список реестра противников.
Отключить тепло по их просьбе.
При понижении температуры в квартирах жильцов ниже 18-20 градусов взыскивать с них за вынужденное отопление электричеством в пользу пострадавших от их революционных идей жителей.
Ого, 18 апреля 2020 18:03
Вирус убивают
Аноним, 18 апреля 2020 19:02
А что, разве нельзя на общем собрании собственников проголосовать за отключение дома от отопления?
Очень даже можно.
Но вот только эти кухарки, рвущиеся к управлению страной, даже своих немногочисленных соседей по дому не могут убедить отключиться от тепла.
Что там дом? - Это мелковато в масштабах их выдающихся личностей. - Дай им порулить целым городом. Причем без всякой на то уголовной ответственности.
Ольга, 18 апреля 2020 19:44
10 отключат и начнутся заморозки и стоны о том, что замерзает. Каждую весну одинаково.
Аноним, 18 апреля 2020 20:22
Ага, давайте топить еще в июле.

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