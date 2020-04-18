Жалуются на перетоп: Батареи жарят по-зимнему при температуре на улице +24 градуса в Бердске. Будет ли перерасчет?

Сегодня, 18 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» горожане жалуются на жару в квартирах.
— Топят так, что невозможно дышать! — возмущен Константин, живущий в многоквартирном доме №2В на ул. Комсомольской.
По его словам, изнывают от жары жители 11-го квартала, в частности дома №16 на ул. Ленина, а также проживающие в доме №26 на ул. Лелюха.
Он полагает, что котельные «стараются» потому, что из-за теплой зимы у них остались запасы топлива, которые нужно израсходовать. По мнению Константина, мало того, что за «перетоп» придется оплатить населению, наносится ущерб здоровью бердчан, сидящих из-за коронавируса по домам.
Как пояснил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, по закону отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока этого не наблюдается. Кроме того, он предлагает бердчанам устанавливать в домах «автоматику», которая регулирует температуру в батареях в зависимости от погоды.
— Кроме того, дом может быть отключен от системы отопления с помощью управляющей компании. За это должны проголосовать 100% жителей. Тогда УК имеет право отключить тепло. Но, к сожалению, в квартирах разная температура в зависимости от этажа, от того, куда выходят окна — на солнечную сторону или нет. Кому-то жарко, кому-то комфортно. Вопрос спорный. Поэтому самое лучшее — поставить автоматику на общедомовые приборы. Она окупается в течение двух лет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в субботу Владимир Николаевич.
Он привел пример своего многоквартирного дома, где «автоматика» отключается, как только на улице температура повышается больше 8 градусов:
По оценке Захарова, особенно выгодна «автоматика» в так называемый переходный период — весной и осенью. Ее установка стоит порядка 300 тыс. рублей. А люди платят меньше за отопление примерно на 30%. По факту того, что показывает прибор учета. Весеннюю жару в квартирах придется оплатить по полной стоимости, даже если круглые сутки открыты окна.
Вице-мэр заверил, что бердские котельные сейчас дают температуру «по минимуму», поскольку теплоноситель распределяется и на отопление, и на горячую воду. При этом Владимир Николаевич пообещал выяснить в управляющей компании, которая обслуживает дома по указанным адресам, можно ли что-то сделать для людей:
— Я лично поработаю с управляющими организациями. Возможно, что-то можно поправить. Все городские котельные работают «на минимуме». Отключить сейчас их невозможно.
Как сообщал «Курьер Среда. Бердск», в планах мэрии завершить отопительный сезон в городе 10 мая. Предположительно, в этот день остановят бердские котельные в части подачи тепла в квартиры горожан.
Активистам - противникам тепла авторизоваться.
Всех их внести в список реестра противников.
Отключить тепло по их просьбе.
При понижении температуры в квартирах жильцов ниже 18-20 градусов взыскивать с них за вынужденное отопление электричеством в пользу пострадавших от их революционных идей жителей.
Очень даже можно.
Но вот только эти кухарки, рвущиеся к управлению страной, даже своих немногочисленных соседей по дому не могут убедить отключиться от тепла.
Что там дом? - Это мелковато в масштабах их выдающихся личностей. - Дай им порулить целым городом. Причем без всякой на то уголовной ответственности.