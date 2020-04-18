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Заражены коронавирусом 2 млн 251 тыс. человек в мире на 18 апреля

16:45 18.04.2020 Фото: pexels.com
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Прирост заболевших за сутки составил 87 375 случаев в 182 странах. В России проведено 1 млн 831 тыс. 892 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших неблагополучных по коронавирусной инфекции государств.

Заражены коронавирусом 2 млн 251 тыс. человек в мире на 18 апреля
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 543 806 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заражены коронавирусом 2 млн 251 тыс. человек в мире на 18 апреля

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В мире по состоянию на 08.00 по мск 18.04.2020 зарегистрировано 2 млн. 250 тыс. 832 подтверждённых случаях (прирост за сутки 87375 случаев; 4,0%), сообщил Роспотребнадзор. В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2166652 случаев (за последние сутки прирост 87019; 4,2%).

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 18.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84180. За сутки прирост составил 356 случаев (0,42%). Случаев с летальным исходом – 4642 (летальность 5,5%).

В период с 31.12.2019 по состоянию на 17.04.2020 досмотрено 5 150 541 человек, за этот период выявлено 562 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 543 806 человек, по состоянию на 17.04.2020 под контролем остаются 132 200 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 451 обсерватор на 34960 мест, из них развернуто 239 обсерваторов на 21717 мест, где размещено 4860 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 40022 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 17.04.2020 проведено 1 млн 831 тыс. 892 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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