Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом

Президент поручил Министерству обороны до 22 апреля представить свои предложения «о возможности привлечения специальных сил и средств Вооруженных Сил РФ».

Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Россия Владимир Путин поручил Министерству обороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Министерству обороны РФ представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых Сил РФ для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Срок – 22 апреля 2020 года», — говорится в поручении.