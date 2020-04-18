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Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом

17:03 18.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент поручил Министерству обороны до 22 апреля представить свои предложения «о возможности привлечения специальных сил и средств Вооруженных Сил РФ».

Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом
Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом

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Президент Россия Владимир Путин поручил Министерству обороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Министерству обороны РФ представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых Сил РФ для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Срок – 22 апреля 2020 года», — говорится в поручении.

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От редакции

Не будут вводить ЧС в России?

Аноним, 18 апреля 2020 18:05
Эпидемия и мероприятия, с ней связанные, все больше начинают походить на тренировку подавления народного восстания.
Аноним, 18 апреля 2020 18:34
Гы-гы-гы...Жирный такой чернозём.
Аноним, 18 апреля 2020 19:59
Ну наконец-то понимать стали, я уж думал, что всех четланинов повязки (цаки) не жмут.
Аноним, 18 апреля 2020 18:42
НВР:
денег им жалко, не будут
Аноним, 18 апреля 2020 18:51
НВР: Если безработный и безденежный народ выйдет на баррикады, то обязательно введут, но не режим ЧС, а комендантский час.
Аноним, 18 апреля 2020 19:41
Вы что-то многовато на себя взваливаете, говоря про народ. Корректно так: "Если будет то и это, йа - голодный/холодный- обязательно построю баррикаду и залезу на неё".
Covid-19, 18 апреля 2020 20:08
Ну вот, теперь путиноиды решили подстраховаться от будущих народных волнений.
Аноним, 18 апреля 2020 20:12
...о которых страстно мечтают лёнинцы и соросята?

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