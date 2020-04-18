Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме смотрите на видео

Священный огонь загорелся в кувуклии — небольшой часовне внутри храма Гроба Господня, которая, как считается, была сооружена над местом погребения Иисуса Христа.



В храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония схождения Благодатного огня. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые прошла в закрытом режиме: свидетелями ежегодного пасхального чуда стали не тысячи паломников, а лишь десяток представителей религиозных общин, пишет НТВ.

Священный огонь загорелся в кувуклии — небольшой часовне внутри храма Гроба Господня, которая, как считается, была сооружена над местом погребения Иисуса Христа. Чудо произошло во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила. После этого патриарх передал огонь клирикам, и они зажгли от него связки из 33 свечей — по возрасту Христа.



Сошедший Благодатный огонь греческие священнослужители доставят к Яффским воротам Старого города и передадут сотрудникам дипмиссий тех стран, где большая часть населения исповедует православие. В их числе — российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Он повезет лампаду с огнем в аэропорт Бен-Гурион, откуда Благодатный огонь отправится в пределы Русской православной церкви.