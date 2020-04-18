Прыгнуть из окна 7-го этажа хочет девочка-подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме

На место происшествия выехали пожарные с автолестницей, спасатели, медики, полицейские и психологи. Возможной причиной такого поведения подростка стали конфликты между родителями.

Полицейские выехали на место происшествия в Бердске

Вечером 18 апреля в Бердске все экстренные службы выехали к дому одного из домов в Микрорайоне. Там школьница пытается выпрыгнуть из окна 7-го этажа.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, девочка встала в окне с намерением броситься вниз.

Предполагается, что причиной этого стали конфликты между родителями. На место происшествия прибыли скорая помощь, пожарные в автовышкой, полиция и спасатели.

На место происшествия вызвали психологов из Центра помощи семье и детям «Юнона», умеющих работать в подростками.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском поисково-спасательном отряде, на 20.15 девочка еще стоит в проеме окна. Полицейские оцепили въезды во двор.

Подробности — в ближайшее время.