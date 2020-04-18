Прыгнуть из окна 7-го этажа хочет девочка-подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме

Вечером 18 апреля в Бердске все экстренные службы выехали к дому одного из домов в Микрорайоне. Там школьница пытается выпрыгнуть из окна 7-го этажа.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, девочка встала в окне с намерением броситься вниз.
Предполагается, что причиной этого стали конфликты между родителями. На место происшествия прибыли скорая помощь, пожарные в автовышкой, полиция и спасатели.
На место происшествия вызвали психологов из Центра помощи семье и детям «Юнона», умеющих работать в подростками.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском поисково-спасательном отряде, на 20.15 девочка еще стоит в проеме окна. Полицейские оцепили въезды во двор.
Подробности — в ближайшее время.