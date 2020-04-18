18.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Прыгнуть из окна 7-го этажа хочет девочка-подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме

20:15 18.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 1

На место происшествия выехали пожарные с автолестницей, спасатели, медики, полицейские и психологи. Возможной причиной такого поведения подростка стали конфликты между родителями.

Прыгнуть из окна 7 го этажа хочет девочка подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме
Полицейские выехали на место происшествия в Бердске

Вечером 18 апреля в Бердске все экстренные службы выехали к дому одного из домов в Микрорайоне. Там школьница пытается выпрыгнуть из окна 7-го этажа.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, девочка встала в окне с намерением броситься вниз.

Предполагается, что причиной этого стали конфликты между родителями. На место происшествия прибыли скорая помощь, пожарные в автовышкой, полиция и спасатели.

На место происшествия вызвали психологов из Центра помощи семье и детям «Юнона», умеющих работать в подростками.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском поисково-спасательном отряде, на 20.15 девочка еще стоит в проеме окна. Полицейские оцепили въезды во двор.

Подробности — в ближайшее время.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Довели ребенка?

Александр, 18 апреля 2020 20:28
Наблюдаем из окна. Техники много.
Аноним, 18 апреля 2020 20:35
а где это?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Христос Воскресе: выстави в окне в пасхальную ночь свечу!
20:46 18-04-2020
Христос Воскресе: выстави в окне в пасхальную ночь свечу!
БердскЗакрыли с 15 апреля храмы Бердска. Но куличи освятят 4
20:45 18-04-2020
Закрыли с 15 апреля храмы Бердска. Но куличи освятят
БердскВысыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара 1
20:28 18-04-2020
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
БердскНа территории храмов освятят куличи 19 апреля в Бердске: запускать будут по 10 прихожан в масках и перчатках
20:23 18-04-2020
На территории храмов освятят куличи 19 апреля в Бердске: запускать будут по 10 прихожан в масках и перчатках
БердскПрыгнуть из окна 7-го этажа хочет девочка-подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме 2
20:15 18-04-2020
Прыгнуть из окна 7-го этажа хочет девочка-подросток в Бердске. Она стоит в оконном проеме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме смотрите на видео
19:32 18-04-2020
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме смотрите на видео
200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля 6
17:11 18-04-2020
200 человек из Таиланда прилетят рейсом S7 19 апреля в Новосибирск. Из Вьетнама 20 апреля
БердскПравила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля
17:06 18-04-2020
Правила выплаты 5000 рублей семьям с маткапиталом: прием заявлений с 18 апреля
Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом 8
17:03 18-04-2020
Путин приказал привлечь армию для борьбы с коронавирусом
БердскЗаразился первый ребенок COVID-19 на 18 апреля в Новосибирской области. Выявлено 10 новых случаев коронавируса
16:52 18-04-2020
Заразился первый ребенок COVID-19 на 18 апреля в Новосибирской области. Выявлено 10 новых случаев коронавируса