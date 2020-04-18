Христос Воскресе: выстави в окне в пасхальную ночь свечу!

Не оставляйте огонь без присмотра и тем более на всю ночь — достаточно, если погорит час.

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Православный журнал «ФОМА»:

Дорогие братья и сестры! Тысячи верующих будут вынуждены встретить Пасху дома — во время, пока весь мир живет в страхе. Принесем этому миру весть, побеждающую страх: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Давайте в пасхальную ночь с субботы на воскресенье, в полночь (!) зажжем дома лампаду или закрытую лампу со свечой, какую носим обычно на пасхальный Крестный ход, и аккуратно поставим ее на окно. Так мы поделимся друг с другом радостью Воскресения Христова и покажем остальным людям: где Бог – там всегда есть надежда и радость! «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Конечно, ничто не заменит для верующих участия в Таинствах, поэтому то, что мы не сможем в эти дни быть в храме – огромное горе. Но даже будучи разделены, мы остаемся единой Соборной Церковью Христовой, и наша акция призвана напомнить об этом.

Перешлите это сообщение друзьям и сделайте репост, если у вас есть канал в Телеграме с хэштегом #окнаПасхи. Пусть нас будет много!

Не оставляйте огонь без присмотра и тем более на всю ночь — достаточно, если погорит час.

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