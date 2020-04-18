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4 785 человек заболели коронавирусом за 18 апреля в России. Умерли 40 больных

22:12 18.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Всего болеют 36 793 человека во всех регионах страны. Умерло всего 313.

4 785 человек заболели коронавирусом за 18 апреля в России. Умерли 40 больных
В России от коронавируса вылечились более 3 тыс. человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
4 785 человек заболели коронавирусом за 18 апреля в России. Умерли 40 больных

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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 785 и сейчас составляет 36 793 человека во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент 3 057 человек, 313 умерли, сообщили 18 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

-В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 467 человек, за весь период — 3 057. За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 313 человек, — говорится в сообщении штаба.

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