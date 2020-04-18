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Перечень пострадавших от коронавируса расширило 18 апреля правительство. Повезло магазинам

22:31 18.04.2020 Фото: www.pexels.com
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В список вошли музеи, зоопарки, обувные магазины. Какие еще? Читай.

Перечень пострадавших от коронавируса расширило 18 апреля правительство. Повезло магазинам
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Перечень пострадавших от коронавируса расширило 18 апреля правительство. Повезло магазинам

Перечень пострадавших от коронавируса расширило 18 апреля правительство. Повезло магазинамЖдать ли дефолта в России? Нет, уверяет МинэкономразвитияЕщё 34 новостей

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации

в результате распространения новой коронавирусной инфекции»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2020, 8 апреля, № 0001202004080046; 13 апреля, № 0001202004130036)
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434
1. Пункт 2 после слова «используется» дополнить словами «в том
числе».
2. В перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном
указанным постановлением:
а) раздел 2 дополнить позициями следующего содержания:
«Деятельность музеев 91.02
Деятельность зоопарков 91.04.1»;
б) дополнить разделом 11 следующего содержания:
«11. Розничная торговля непродовольственными товарами Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных
магазинах 45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкимиавтотранспортными средствами прочая 45.11.3
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах 45.19.2
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
45.19.3
2
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3

Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.19.1

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента
47.19.2
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6
Торговля розничная прочими товарами в специализированных
магазинах 47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.89».

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