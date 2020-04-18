Перечень пострадавших от коронавируса расширило 18 апреля правительство. Повезло магазинам

Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации



в результате распространения новой коронавирусной инфекции»(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),2020, 8 апреля, № 0001202004080046; 13 апреля, № 0001202004130036)И З М Е Н Е Н И Я,которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 4341. Пункт 2 после слова «используется» дополнить словами «в томчисле».2. В перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степенипострадавших в условиях ухудшения ситуации в результатераспространения новой коронавирусной инфекции, утвержденномуказанным постановлением:а) раздел 2 дополнить позициями следующего содержания:«Деятельность музеев 91.02Деятельность зоопарков 91.04.1»;б) дополнить разделом 11 следующего содержания:«11. Розничная торговля непродовольственными товарами Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированныхмагазинах 45.11.2Торговля розничная легковыми автомобилями и легкимиавтотранспортными средствами прочая 45.11.3Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах 45.19.2Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая45.19.3Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3

Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.19.1

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента

47.19.2

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах



47.5Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6Торговля розничная прочими товарами в специализированныхмагазинах 47.7Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами47.89».